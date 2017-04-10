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Российские дальнобойщики продолжают бессрочную забастовку

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  • 10.04.2017, 13:05
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География акций протеста продолжает расширяться.

Как сообщает politeka к акции протеста присоединяются водители из Сибири, Северной Осетии и других регионов РФ.

По словам председателя Ассоциации автоперевозчиков Иркусткой области Александра Черныха, забастовку дальнобойщиков поддержали местные коммунисты, а первым секретарем Обкома Компартии РФ является губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

В Северной Осетии появилось еще одно место, где бастуют дальнобойщики. Около 30-ти машин встали у города Дигора. По словам водителей, место выбрано не случайно. После начала забастовки у села Карджин, не принимающие участия в протесте дальнобойщики начали двигаться по объездной трассе через Дигору. Однако, участники «второго фронта» говорят, что никак не препятствуют движению по трассе и лишь хотят показать свой протест.

Между тем видео с мест протестов распространяются в Интернете.Водители грузовиков рассказывают о провокациях и поджогах грузовых машин.

5 апреля к акции дальнобойщиков присоединились водители с Урала. Свердловские водители приступили к бессрочной акции, сообщают пользователи социальных сетей.

Дальнобойщики заявили, что добиваются не только отмены «Платона», но и отставки правительства с вынесением вотума недоверия Владимиру Путину.

Напомним, водители грузовых машин выступают против системы «Платон», которая взимает плату с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.


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