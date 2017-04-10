Российские дальнобойщики продолжают бессрочную забастовку

Российские дальнобойщики продолжают бессрочную забастовку2
- 10.04.2017, 13:05
- 7,008
География акций протеста продолжает расширяться.
Как сообщает politeka к акции протеста присоединяются водители из Сибири, Северной Осетии и других регионов РФ.
По словам председателя Ассоциации автоперевозчиков Иркусткой области Александра Черныха, забастовку дальнобойщиков поддержали местные коммунисты, а первым секретарем Обкома Компартии РФ является губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
В Северной Осетии появилось еще одно место, где бастуют дальнобойщики. Около 30-ти машин встали у города Дигора. По словам водителей, место выбрано не случайно. После начала забастовки у села Карджин, не принимающие участия в протесте дальнобойщики начали двигаться по объездной трассе через Дигору. Однако, участники «второго фронта» говорят, что никак не препятствуют движению по трассе и лишь хотят показать свой протест.
Между тем видео с мест протестов распространяются в Интернете.Водители грузовиков рассказывают о провокациях и поджогах грузовых машин.
5 апреля к акции дальнобойщиков присоединились водители с Урала. Свердловские водители приступили к бессрочной акции, сообщают пользователи социальных сетей.
Дальнобойщики заявили, что добиваются не только отмены «Платона», но и отставки правительства с вынесением вотума недоверия Владимиру Путину.
Напомним, водители грузовых машин выступают против системы «Платон», которая взимает плату с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.