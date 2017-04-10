Страховой агент: Если бы не муж, не представляю, как бы я жила 8 10.04.2017, 15:50

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Жительница Барановичей рассказала о своих доходах и расходах.

Жительница Барановичей, которая более 10 лет работает страховым агентом, рассказала intex-press.by, от чего зависит ее зарплата, почему покупает только качественную обувь и на что потратила бы деньги, которые никак не удается отложить.

- У меня финансово-экономическое образование. И первая работа была по профилю – бухгалтер в одной из организаций города. Вышла замуж, ушла в декретный отпуск. Вернулась на работу, но через некоторое время пришлось уволиться: руководство было недовольно моими частыми больничными. Тогда многие устраивались работать продавцами на рынке, решила попробовать и я. Но вскоре поняла – эта работа не для меня. Это сейчас на рынке все красиво и культурно: пришел, роллет открыл и работай, а раньше нужно было каждое утро палатку устанавливать, одежду-обувь раскладывать, баулы с вещами таскать. А каково было зимой в морозы, даже вспоминать не хочется.

Однажды я случайно узнала, что в страховое агентство требуются люди. Пошла на собеседование, и меня приняли. Так началась моя карьера в страховой сфере.

Получаю столько, сколько смогу заработать

Стабильной зарплаты у меня нет. Все страховые агенты получают столько, сколько смогут заработать: зарплата зависит от количества заключенных с клиентами договоров. Чем их больше, тем и заработок выше. Сейчас мой доход – 350 рублей ($175), больше бывает крайне редко.

Клиентов все меньше. Люди обнищали – почти все просят рассрочить выплату по страховке, хотя раньше без труда делали разовые взносы за целый год.

Минимум времени на готовку

Специфика моей работы такова, что времени на домашние дела, включая приготовление еды, у меня совершенно нет. Домой иногда возвращаюсь в десять вечера. Поесть во время рабочего дня не удается, поэтому домой я всегда прихожу жутко голодная. Чтобы ужин поскорее оказался на столе, покупаю полуфабрикаты. Понимаю, что это неэкономно да и не всегда полезно, но другого выхода у меня нет.

Дачи или родственников в деревне у нас с мужем нет, поэтому даже чеснок и петрушку приходится покупать. Хотя, как мне кажется, будь у меня огород, времени и сил на его обработку у меня не хватало бы. Кроме того, поездки за город, семена, специальные средства от сорняков и вредителей тоже стоят денег. И эти вложения мне лично не кажутся окупаемыми – проще пойти и купить нужные овощи, фрукты и зелень на рынке у бабулек.

Без новинок в одежде, но в дорогой обуви

Одна из постоянных статей моих расходов, которая пробивает большую брешь в семейном бюджете, – это обувь. Ходить мне приходится очень много и в любую погоду. Раньше я покупала дешевую обувь на рынках: «топить» в лужах дорогие сапоги было жалко. Но потом заметила, что слишком часто приходится идти за новой парой. Поэтому теперь выбираю только качественную кожаную обувь. Кроме того, хорошая обувь – это еще и залог моего здоровья.

За покупкой новой пары хожу только в магазин. Обычно жду акций или сезонных распродаж. Недавно повезло: купила себе по акции осенние сапоги по цене чуть больше 100 рублей. Теперь на несколько сезонов можно успокоиться, ходить есть в чем.

Зато свой гардероб обновить практически не удается. Если после оплаты коммунальных платежей и растрат на продукты остаются деньги, то их я трачу на вкусности для внуков. Материально поддержать детей удается только благодаря зарплате мужа. И вообще, если бы не муж, не представляю, как бы я жила. Моей зарплаты на жизнь не хватило бы точно.

Собаке не объяснишь, что денег нет

Примерно одинаковую часть моих доходов «съедают» расходы на бытовую химию и на собаку. Выбирая моющие средства и косметику, отдаю предпочтение большим пакетам, баночкам и флаконам – оптом всегда дешевле и хватает надолго.

Несмотря на трудности, стараюсь не экономить на своей собаке. Регулярно покупаю ей хороший корм, игрушки, витамины. Собаке ведь не объяснишь, что денег нет.

Ремонт закончить не успели

Еще несколько лет назад все было совсем по-другому: я хорошо зарабатывала и довольно часто могла порадовать себя обновками. Удавалось откладывать часть денег, мы даже начали в квартире грандиозный ремонт, а вот закончить его уже не успели. На него, кстати, и могли бы быть потрачены те деньги, которые мне сейчас никак не удается откладывать.

Зарплата уходит на платежи и обязательные растраты. И все разговоры у нас теперь только вокруг одной темы: денег нет, как жить? Хорошо, что я болею редко и дети уже взрослые. А как жить семьям с маленькими детьми? Ребенку, который просит новую игрушку или конфеты, сложно объяснить, что в стране кризис.

Но я стараюсь не унывать и воспринимаю все проблемы как временные. Верю, что скоро все наладится и жить станет проще.