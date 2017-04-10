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Настольный теннис: Белоруски вышли в чемпионский дивизион командного ЧЕ-2017

  • 10.04.2017, 22:29

В квалификационном матче плей-офф чемпионата Европы белоруски победили команду Уэльса.

В РЦОП по настольному теннису состоялся квалификационный матч плей-офф чемпионата Европы между женскими национальными командами Беларуси и Уэльса, передает «Прессбол».

Белоруски одержали победу — 3:0. Первыми к столу вышли Виктория Павлович и Хлое Томас. Лидер белорусской сборной принесла первое очко команде, выиграв со счетом — 3:0.

Во втором поединке встречались Дарья Триголос и Шарлот Кэрей, Триголос победила — 3:1.

Во встрече третьих номеров команд Алины Орловской и Бес Робертс белоруска одержала уверенную победу — 3:0.

Таким образом, белорусская женская национальная команда получила путевку в чемпионский дивизион и в сентябре поборется за медали на командном чемпионате Европы в Люксембурге.


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