Цена на Brent начала снижаться 2 11.04.2017, 18:18

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Нефть ушла в минус из-за роста добычи сланцев в США.

Цены на нефть снизились на вечерних торгах вторника из-за роста добычи сланцев в США, передает Reuters.

К 18.14 по минскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,75 процента до $55,58 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $52,80 за баррель, на 0,53 процента ниже предыдущего закрытия.

Запасы нефти в распределительном центре в Кушинге, штат Оклахома, и на побережье Мексиканского залива достигли рекордной отметки за последние недели, показали данные Управления энергетической информации (EIA).

Аналитики, опрошенные Reuters, ждут, что запасы нефти в США вырастут четвертую неделю подряд.