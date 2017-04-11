Антиукраинская истерия и агония режима в Беларуси 7 Денис Ивашин,informnapalm.org

11.04.2017, 18:46

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Денис Ивашин

Разгневанный народ, осознав, что с Лукашенко окончательно разорван «социальный контракт», начал требовать его немедленного низложения.

Последние масштабные репрессии против демократического общества Беларуси, преследования и интернирование общественных активистов, брутальный разгон мирной демонстрации в Минске во время Дня Воли 25 марта могут свидетельствовать о принятом решении по разгрому и уничтожению белорусских патриотических сил, способных консолидировать широкие народные массы для противодействия возможным планам по размещению российской общевойсковой группировки в Беларуси; использование территории Беларуси, а также ее военного потенциала для конфронтации не только со странами-членами блока НАТО, но и прежде всего с Украиной – государством, с которым основной союзник Беларуси – Российская Федерация находится в состоянии войны. Для продвижения этих целей идеально подходят стратегические военные учения «Запад-2017», в ходе которых на территории Беларуси будут размещены ударные подразделения воссозданной 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ. Дополнительным свидетельством возможности существования этих планов является также открытие в Беларуси нового информационного фронта против Украины с уже осуществленной провокацией на белорусско-украинской госгранице, незаконными задержаниями и арестами украинских граждан.

В любом демократическом обществе в условиях социально-экономического кризиса осуществляется общегосударственный диалог, ведется поиск компромиссов и обеспечивается национальный консенсус посредством исполнения своих основных функций народными избранниками Парламента. Благодаря этому изменяется политическая элита, к власти приходят новые люди, наиболее востребованные временем и прежде всего своим народом, государство устремляется вперед, полностью раскрывается потенциал человеческого развития.

Эти прописные истины не работают в авторитарном режиме, сверхзадачей которого является узурпация власти и самосохранение. Вместо поисков выхода из кризиса усиливаются репрессии и осуществляется интернирование оппозиционных лидеров и общественных активистов. Человеческий потенциал утилизируется на поиск «врагов» и борьбу с ними. При этом периоды относительной «либерализации» и «оттепели» используются исключительно для поиска внешних источников финансирования циклопической системы управления и очередной «жатвы» карательным аппаратом появившихся новых общественных лидеров и активистов.

Сегодняшняя Беларусь – наиболее яркий пример государства с типичным режимом автократического управления, с гигантским чиновничьим аппаратом, численность которого превышает аналогичные советские показатели в несколько раз, с громадными полицейскими силами и внутренними войсками сдерживания — одними из самых многочисленных в расчете на душу населения в мире. С бесчисленным сонмом спецслужб и идеологических управлений, с бесконечной кафкиадой избирательного «процесса», с ручным незаконным «парламентом» и надрывными титаническими усилиями по выполнению так называемых прогнозных экономических показателей, неизменно сопровождающимися показательными арестами и посадками.

Все это внутреннее тепличное мироустройство, существовавшее на протяжении двух десятков лет, в одночасье рухнуло, как только поток обильно сдабриваемых дешевых российских энергоносителей начал иссякать. С ежегодной подпитки примерно в 24 млн тонн нефти поставки в этом году были урезаны и возможно вряд ли превысят 18-20 млн тонн, несмотря на достигнутые договоренности между Лукашенко и Путиным 3 апреля. Помимо этого условием восстановления поставок нефти является и выплата «Газпрому» долга в 726 млн долларов. Не удалось добиться правителю Беларуси и снижения цены газа с 132 до 73 долларов за 1 тыс. куб. м. Виной тому прежде всего глубокий экономический кризис в самой России, вызванный осуществлением неоимперской политики, оформленной и задекларированной в известной Мюнхенской речи Путина в 2007 году, и последовавшей затем военной агрессии против Грузии, Украины и Сирии. Под давлением международных санкций, безвозвратных экономических вливаний в оборонную и пропагандистскую сферу, миллиардных ассигнований на подкуп влиятельных западных политиков и целых политических партий, известных медийных личностей и международных спортивных организаций, из-за стремительного бегства капитала и значительного уменьшения инвестиций, российский номинальный ВВП драматически снизился и продолжает свое успешное падение: за последнее время он уже стал гораздо меньше всего лишь одного американского штата Нью-Йорк и практически сравнялся с ВВП Испании [1, 2]. В этой ситуации, естественно, не может быть и речи о прежней поддержке и прямом и косвенном дотировании убыточной экономики Беларуси.

Ситуацию дополнительно отягощает и значительное сокращение российского рынка для сбыта белорусской продукции, не говоря уже о катастрофическом снижении на мировом рынке стоимости углеводородов, благодаря переработке и реэкспорту которых во многом поддерживалось относительно стабильное функционирование «белорусского» режима. Предвидя существенные проблемы для своего физического выживания, власти пошли на беспрецедентные шаги – 31 декабря 2013 года был принят Закон №96-3, который ввел абсолютно новый объект налогообложения – ежегодную выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, согласно которому за использование обычного легкового автомобиля с массой не более тонны государству необходимо «подарить» примерно 60 usd. 2 апреля 2015 года был принят антиконституционный и отсылающий к темным временам загнивающего социализма Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества», который в народе именуют не иначе, как «Декрет о тунеядцах», обязывающий каждого, отработавшего менее 183 дней в году и не находящегося на учете в качестве безработного, уплачивать государству порядка 200 долларов. 11 апреля 2016 года был принят Указ №137, повышающий ежегодно, начиная с 1 января 2017 года, на 6 месяцев общеустановленный пенсионный возраст до достижения мужчинами 63 лет, а женщинами – 58 лет. Принимая во внимание среднюю продолжительность жизни мужчин, составляющую всего 66 лет, и запредельный уровень смертности, по которому Беларусь расположилась на 14 месте в мире между Ботсваной и Сомали, до пенсии теперь очень многие вообще не доживут.

Все это, а также, разорение многих предприятий, предпринимательства, убыточность даже флагманов белорусской экономики, один из самых высоких в мире темпов инфляции, обрушившиеся три девальвации за последние 6 лет, статус единственного государства в регионе с непрекращающейся уже два года значительной рецессией (-3,9% ВВП в 2015 г. и -3% в 2016 г.) и, как следствие, катастрофическое снижение уровня жизни прежде всего в регионах, обусловило масштабные протестные выступления по всей стране, которые начались 17 февраля. И если в самом начале требования протестных масс, в прошлом составлявшие основной электорат Лукашенко, имели социально-экономическую и политическую направленность, отраженную в лозунге «Нет декрету №3 – Лукашенко уходи!», то спустя непродолжительное время, с оставшейся от лозунга только второй частью, в определенной мере начали соответствовать революционным слоганам столетней давности, призывающих самодержца убраться восвояси.

География протестных выступлений против власти начала активно расширяться и охватила не только Минск и областные центры, но и такие города, как Рогачев, Оршу, Пинск, Бобруйск, Молодечно, в которых очень давно вообще не отмечалось никакой массовой политической активности. Разгневанный народ, осознав, что с Лукашенко окончательно разорван «социальный контракт», начал требовать его немедленного низложения. Однако власти, вместо того чтобы начать национальный диалог, призванный найти пути выхода из кризиса, консолидировать общество, особенно в условиях явной угрозы превращения территории Беларуси в стратегический военный плацдарм РФ, схватились за свое излюбленное на протяжении десятилетий средство – дубину. Однако перед тем как вновь проявился этот хватательный рефлекс, власть развязала настоящую информационную войну не только против своих оппонентов, но даже своих украинских партнеров. Так 6 и 12 марта 2017 года по центральным телеканалам «Беларусь 1» и «ОНТ» внепланово и с изменением сетки вещания был показан пропагандистский фильм «Звонок другу», призванный не только очернить и дискредитировать лидеров протестного движения, но и связать их действия с украинской стороной, якобы вознамерившейся организовать Майдан в Беларуси. Особо следует отметить, что в фильме были использованы аудиозаписи прослушки телефонных переговоров лидеров оппозиции, что напрямую свидетельствует о вовлеченности спецслужб РБ в процесс создания фильма. Кроме этого государственные телеканалы начали активно использовать штампы российских медиа-киллеров об украинском «государственном перевороте», при этом Революции Достоинства и Украине в целом придается демонический и даже враждебный образ, чем по существу, был открыт новый фронт информационной войны против украинского государства.

Далее, 20 марта 2017 года последовала открытая провокация с якобы «прорывом» со стороны Украины через белорусскую государственную границу на КПП «Александровка» джипа с боевиками, вооруженными огнестрельным оружием и взрывными устройствами. По всем атрибутам – это информационная спецоперация, с помощью которой, вполне возможно, была осуществлена попытка не только задействовать подготовленные штампы своих кремлевских товарищей об «украинской угрозе», но и воплотить их основной пропагандистский тезис об Украине, как несостоявшемся государстве (failed state), якобы не способным даже осуществлять охрану и контроль своей госграницы. При этом, что характерно, сам факт непересечения украинской госграницы был признан официально белорусской стороной:

Фото: выдержка из Протокола рабочей встречи заместителей пограничных уполномоченных Украины и Республики Беларусь 20.03.2017 г.

На следующий день, 21 марта 2017 года, во время посещения могилевского предприятия «Кроноспан ОСБ» Лукашенко заявляет, что были задержаны несколько десятков боевиков, которые прошли лагеря подготовки в Украине и которые якобы готовили провокации с использованием оружия. На поверку это оказались бывшие члены самораспустившейся порядка 15 лет (!) назад белорусской патриотической организации «Белый Легион», которая была активной во второй половине 90-х годов, члены пробелорусского военно-патриотического клуба «Патриот», а также молодежной оппозиционной организации «Молодой Фронт». В общей сложности на момент написания материала спецслужбами были задержаны 30 человек, 18 из которых уже предъявлены обвинения по ч.3 ст. 293 УК РБ по якобы факту «обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках», 9 задержанных уже отпущены. Также имеется информация о возможном возбуждении еще одного уголовного дела по ст. 287 УК РБ – “Создание незаконного вооруженного формирования”.

Вся эта фантасмагория является апофеозом инспираций и мистификаций, начавшихся еще с «выстрелов» в Лиозно в 1994 году, когда было инсценировано так называемое покушение на кандидата в президенты Беларуси, до этого бывшего директором совхоза «Городец» Лукашенко А.Г., и эволюционировавших до «вооруженных боевиков», угрожающих растоптать «островок стабильности и процветания» в центре Европы в 2017-м. Нет никаких сомнений, что вся эта плохо срежиссированная инсценировка служила одной цели – нагнетанию страха и ненависти перед одной из центральных акций оппозиции – Днем Воли, традиционно отмечающейся 25 марта, как день провозглашения независимости Белорусской Народной Республики в 1918 году. Дабы ввергнуть накануне акции ее потенциальных участников в оцепенение ужаса, по белорусским телеканалам начали без устали крутить видео изъятия у задержанных целого «арсенала» оружия: от официально зарегистрированных помповых ружей, страйкбольных приводов, массо-габаритных макетов, учебных гранат и патронов, кухонных ножей, топоров и саперных лопат до шевронов украинских добробатов и литературы про Майдан.

Скриншот оперативной съемки КГБ (https://youtu.be/ucQdUNK9xWg)

Скриншоты оперативной съемки КГБ (https://youtu.be/8WNYD5533I4)

Через государственные телеканалы начали активно муссироваться слухи о прибытии боевиков из Украины — членов УНА-УНСО и участников антитеррористической операции – которым посредством манипуляций приписывалась роль будущего участия в массовых беспорядках во время проведения Дня Воли. Режимные пропагандисты не забыли упомянуть и о так называемой попытке «прорыва» госграницы для ввоза на территорию Беларуси боеприпасов и огнестрельного оружия. На волне антиукраинской истерии были задержаны и арестованы 6 граждан Украины – трое протестантских проповедников церкви «Благая Весть», которые приехали в Минск для участия в библейском семинаре и 22 марта были незаконно приговорены к 15 суткам ареста, трое – за участие в Дне Воли, двум из которых инкриминируют якобы причастность к нападению на налоговую инспекцию в Гомеле, в здание которой 24 марта был брошен «коктейль Молотова».

25 марта, День Воли в Минске

Реакция украинской стороны не заставила себя долго ждать, 21 марта Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины проинформировал руководство телеканала «Беларусь 24» о выявленных нарушениях и недопустимости проводимой им редакционной политике, свидетельствующей о поддержке агрессивных действий Российской Федерации по отношению к Украине, и пригрозил рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции программ телеканала на украинской территории в случае игнорирования требований. 22 марта во время брифинга руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук заявил о том, что был сделан официальный запрос белорусской стороне с требованием пояснить, что имел в виду Лукашенко, живописуя про задержания боевиков из лагерей подготовки в Украине. Также он еще раз опроверг дезинформацию о «прорыве автомобиля с боевиками» украинско-белорусской госграницы. В тот же день внешнеполитическое ведомство Украины официально прокомментировало заявление о высказываниях белорусского руководства и особо отметило, что именно партнер Беларуси по т.н. Союзному государству – Российская Федерация – в рамках гибридной агрессии организовала как на своей территории, так и на оккупированных украинских землях лагеря подготовки для наемников и боевиков, более того, поддерживая и экспортируя терроризм, Россия целенаправленно подрывает стабильность и безопасность в регионе, к которому относится как Украина, так и Беларусь.

Примечательно, что «белорусские» пропагандисты все же признают, что у проходящих по делу «Белого Легиона» не было никаких планов на 25 марта, и даже приводят слова одного из задержанных, подтверждающих, что они хотели осуществлять сугубо правозащитные функции:

«25 марта поступило сообщение, что возможно будет атакована колонна демонстрантов пророссийскими силами, которые могут покалечить людей. Нам было сказано, чтобы мы были наготове, чтобы в случае чего могли оказать им сопротивление».

Общее количество задержанных и арестованных за акции протеста в столице и других городах Беларуси до 25 марта, непосредственно в День Воли и после него превысило 1000 человек. Силовиками были применены беспрецедентные меры во время превентивных задержаний, или более верно интернировании: одних изуверски избивали, другим даже поджигали подъезд, чтобы «выкурить», по отношению к третьим и вовсе осуществлялись попытки применить карательную психиатрию. Активно и повсеместно силовыми ведомствами в Беларуси практикуется и киднеппинг, когда неустановленные люди в штатском, зачастую используя автотранспорт без опознавательных знаков, производят похищения людей, тем самым создавая оперативный простор для прикрытия в будущем возможной массовой физической ликвидации неугодных при скатывании режима в тоталитаризм.

25 марта, День Воли в Минске

Освещая события в центре Минска непосредственно в День Воли и исполняя свои журналистские обязанности, оказался в числе задержанных, а впоследствии арестованных, и автор этих строк. Получив изнутри наглядные свидетельства бесчеловечности и чудовищности режима внутренней оккупации Беларуси, построенного на издевательствах, пытках, цинизме, откровенной лжи так называемых сотрудников «правоохранительных» органов, избивающих людей, осуществляющих подлог документов и лжесвидетельствующих на судах, массовых преступлениях судей, открыто выступающих на стороне обвинения и не предусматривающих оправдательных приговоров, конвоирах, обходящихся с арестованными, как с животными на скотобойне, пытающих лишь за требование выдать бумагу и ручку, без которых не составишь кассацию и не напишешь ходатайства, я весьма обогатил свой жизненный опыт, что важно для журналиста, и окончательно убедился в неизбежных скорых изменениях в Беларуси, народ которой уже перестал бояться.

Последнее фото перед задержанием и незаконным арестом

Боится как раз таки режим, испугавшийся стихийности и масштабности народных выступлений и бросивший на разгон мирной акции протеста ОМОН и Внутренние войска, подготовивший для этих целей даже бронетехнику, благодаря которой удалось идентифицировать спецподразделение, предположительно принимавшее участие в силовом подавлении. Речь идет о роте обеспечения специальных операций (РОСО) 3-й отдельной бригады специального назначения внутренних войск МВД (в/ч 3214, ппд – г. Минск, Уручье).

Российский бронетранспортер «Тигр»

Российско-беларуский броневик «Лис-ПМ», состоящий на вооружении 3-й ОБрСпн ВВ

Водометы и колонны автозаков для участников мирной акции.

Бойцы спецподразделения с оружием и спецсредствами.

Приведенные выше слова удерживаемого КГБ пленника о возможном нападении на мирных демонстрантов пророссийских сил возможно не так уж и далеки от истины. И министр МВД РБ Игорь Шуневич, родившийся в Луганской области, предположительно на территории, оккупированной ныне террористическим образованием «ЛНР», бравирующий на парадах в форме НКВД, и командующий внутренними войсками Юрий Караев, родившийся во Владикавказе и окончивший российскую Военную академию им.Фрунзе, фигурируют в материале о потенциальных агентах влияния РФ. Андрей Дудкин, командир упомянутой выше 3-й отдельной бригады специального назначения внутренних войск МВД, дослужившийся до командира роты 22-й отдельной бригады оперативного назначения («Кобра») ВВ МВД Российской Федерации и имеющий ведомственные награды МВД РФ, органично вливается в компанию к первым двум.

25 марта, День Воли, Минск

Учитывая все вышеприведенное, вполне можно утверждать о поставленной задаче разгрома и уничтожения белорусских патриотических сил, изоляции лидеров общественного мнения, способных мобилизовать широкие массы людей для отпора возможной гибридной агрессии и военного поглощения Беларуси Россией. Ведь подобный дрейф режима внутренней оккупации отчетливо вписывается в стратегические планы размещения на территории Беларуси общевойсковой группировки РФ, в планах которой, очевидно, осуществление совместно с белорусским армейским корпусом непосредственной военной угрозы как странам Балтии и Польше, так и прежде всего Украине. Наступательная линия военных подразделений РФ увеличится при этом дополнительно еще на одну тысячу километров и будет простираться от Новочеркасска Ростовской области до Брестской области Беларуси. Дополнительным свидетельством этому может быть проведение в настоящий момент плановых тактических учений белорусских Сил Специальных Операций с подразделениями 98-й и 106-й воздушно-десантных дивизий ВС РФ, подразделения и отдельные военнослужащие которой принимали участие в военной агрессии против Украины [1, 2]. Во время учений с российскими подразделениями отрабатывается подготовка и ведение совместных действий в ходе операции региональной группировки войск.

Все это также полностью согласуется с логикой использования территории Беларуси не только в качестве стратегического военного плацдарма, но и использования ее военного потенциала, в случае необходимости, в интересах Вооруженных сил РФ, скрепленных с белорусскими узами ОДКБ, защитой союзных рубежей так называемого «Союзного государства», единой системой противовоздушной обороны, единой региональной группировкой войск и др. Для втягивания Беларуси в боевые действия на стороне Российской Федерации могут быть проведены очередные провокации на белорусско-украинской границе, но уже более масштабного уровня. Весьма высока опасность проведения подобных провокаций во время стратегических российско-белорусских учений «Запад-2017», запланированных на сентябрь этого года, когда на территории Беларуси будут непосредственно дислоцироваться ударные подразделения воссозданной 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ.

На этот момент режим внутренней оккупации сам по себе является наибольшей угрозой, т.к. целенаправленно отнимая у людей право на мирный протест, отказываясь от проведения общенационального диалога и уничтожая гражданское общество, является, по сути, основным фактором дестабилизации обстановки в государстве и подрыва основ национальной безопасности Беларуси. Более того, предпринимая открытые провокации против Украины и разрушая добрососедские белорусско-украинские отношения, увеличивая военное взаимодействие и интегрируя вооруженные силы с российским агрессором, способствует значительному повышению рисков военного характера, из-за которых беларуский народ может быть ввергнут в горнило очередной тотальной войны на уничтожение.

На все это народ Беларуси должен ответить консолидацией и солидарностью, созданием единого фронта всех патриотических национальных сил, забыв при этом все прежние противоречия и разногласия, сплотив в своих рядах самые широкие слои населения. Логичным при этом будет допустить также создание своего собственного единственно легитимного правительства доверия, которое временно вынуждено будет работать в изгнании, но при этом ставящее целью заручиться поддержкой не только внутри Беларуси, но и на международной арене. Кроме того, абсолютно законным и уместным будет требование от международного сообщества введения персональных санкций против государственных преступников и их пособников. Также есть все основания полагать, что будет создана база данных с полными установочными данными на всех лиц, совершивших и совершающих государственные преступления уже на протяжении более чем двух десятилетий: сотрудников правоохранительных органов, судей, прокуроров, членов избирательных комиссий, пропагандистов режима и других, необходимая для привлечения их к неминуемой ответственности и обязательного прохождения процедуры люстрации в последующий период восстановления конституционного порядка.

Денис Ивашин, informnapalm.org