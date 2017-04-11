К приезду Лукашенко в Ветку вырубили почти все деревья 18 11.04.2017, 20:27

Фото: kp.by

Ветковчане к вырубке деревьев относятся как к трагедии.

Небольшой райцентр Ветка с населением около 8 тысяч человек последние недели превратился в огромную стройплощадку. Городок буквально перевернули вверх дном: здесь вырубают и обрезают деревья, перекладывают асфальт, обустраивают тротуары, красят фасады домов. В обычно тихом райцентре сейчас сумасшедшее движение: туда-сюда курсируют асфальтоукладчики, автокраны, тракторы, десятки людей просто вылизывают город. Моют даже крыши стареньких хат, пишет kp.by.

Фасады нескольких домов красят одновременно

Нетрудно догадаться: в очередную чернобыльскую годовщину, 26 апреля, сюда запланирован визит правителя Беларуси. Правда, официально это пока не подтверждают. Александр Лукашенко, который каждый год ездит по чернобыльским регионам, был здесь 12 лет назад. И вот сейчас Ветка, один из самых пострадавших от катастрофы на ЧАЭС райцентр, снова ждет президента.

«ДЕРЕВЬЯ ПЕРЕД МУЗЕЕМ СПИЛИЛИ НОЧЬЮ»

Активность заметна уже на подъезде к городу: вдоль трассы, ведущей в Ветку, появились новые бордюры, похорошел знак на въезде в город, а уже от автовокзала начинается «линия фронта»: дороги перекопаны, тротуары разобраны, отряды дорожных рабочих, строителей идут за «танками» - тракторами и экскаваторами.

Эпицентр - Красная площадь

Эпицентр событий - центральная Красная площадь, где все вывернуто наизнанку. Здесь прокладывают трубы, строят тротуары, вырубают деревья. У райисполкома складируют огромные упаковки плитки, памятник Ленину стоит пока голый - с постамента сняли облицовку, а прямо у памятника разбили лагерь рабочих с времянками и складом инструментов.

Памятник Ленину тоже обновляют

Если против благоустройства улиц ветковчане почти ничего не имеют, то к вырубке деревьев многие относятся как к трагедии.

- Столько здоровых деревьев уничтожили! А они ведь могли еще десятки лет украшать город! - возмущен ветковчанин Николай. - И перед зданием бывшего райкома партии, а теперь это здание знаменитого Ветковского музея, стояли ели. Так вот их недавно спилили ночью! Потому что все музейные работники были против того, чтобы ели уничтожили. Они сторожили их днем, хотели защищать, а ели взяли и спилили ночью. Это уже слишком! Ради чего? Такие красивые были ели! Говорят, на них и тех деревьях, что спили в парке, жили краснокнижные совы. Теперь они могут пропасть из города.

К приезду Лукашенко в Ветку реконструируют 10 улиц и площадь

«К ЧЕМУ ТРАТИТЬ БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ, КОГДА У НАС МНОГО БЕЗРАБОТНЫХ»

На крыльце дома одной из центральных улиц замечаем пару пенсионеров, интересуемся мнением о благоустройстве.

- Конечно, относимся положительно, дороги привели в порядок - это хорошо, - говорит женщина.

- А разве они были не в порядке? - парирует муж. - Сколько денег ушло? Дороги же украшают только те, по которым поедет Лукашенко! А на других улицах?

- Правильно, но когда в дом гости приходят, мы же не наводим порядок в кладовке! Но, конечно, лучше бы эти деньги пустили на помощь людям, - соглашается женщина. - Народ у нас очень бедно живет. Мы пенсионеры, нам бояться нечего, поэтому можем правду сказать.

Город превратился в огромную стройплощадку

Спрашиваем у пожилой пары, которая все-таки опасается называть свои имена, что бы они сделали для своего города вместо масштабного благоустройства:

- Самое актуальное для всех - создать рабочие места. У нас есть две фабрики, но они давно стоят. Молокозавод добили. Надо, чтобы у людей была работа. Вот взять бы эти деньги да пустить на то, чтобы создать хотя бы одну нормальную фабрику или восстановить молокозавод, поддержать совхоз, модернизировать производство. А к чему тратить бешеные деньги на дороги, когда у нас так много безработных? - теперь оба пенсионера говорят в один голос.

Цеха закрытой фабрики находятся в полузаброшенном виде

- Люди работают за копейки, а руководители получают помногу, очень большой разрыв, особенно райисполкомовские - это несправедливо, - продолжает женщина. - У нас есть знакомый, который батрачит почти за бесплатно. А его начальник получает миллионы. Так он уже и дачу шикарную себе построил, и сейчас коттедж строит, а его подчиненный на свою зарплату даже не может сделать ремонт в своем стареньком доме.

Мужчина признается, что пенсии на жизнь не хватает, поэтому пристроился сторожем:

- Но вместо того чтобы мне платить минималку - 256 рублей, я получаю 150, потому что оформили по договору. У нас никто не получает 500 долларов, - ни врачи, ни учителя. Хирург получает 200 долларов - куда это годится? А учителя, которые заботятся о нашем будущем, тоже ведь работают за копейки. А чиновникам он слишком много дал прав и слишком большие зарплаты.

Моют даже крыши домов, но не всех

«ЕСЛИ ПУСТЯТ К ЛУКАШЕНКО, БУДЕМ ПРОСИТЬ РАБОТУ И ЗАРПЛАТУ»

Пенсионеры сомневаются, что смогут увидеть диктатора:

- Вряд ли простых людей пустят к нему. Но если бы пустили, все бы сказали самое главное: дайте людям работу и достойную зарплату.

Возвращаясь к вокзалу, на минуту отвлекаем рабочих, которые выгружают вдоль дороги новый грунт и устраивают газон:

- Мужики, как работается?

- Нормально, - без энтузиазма отвечает один из рабочих. - Хорошо, хоть получку не задерживают.

- А что там задерживать? - вступает в разговор напарник. - 300 рублей за месяц вот такого труда!

В Ветке реконструируют 10 главных улиц

Когда Александр Лукашенко посещал Ветку в 2005 году, он побывал в местной больнице, а на встрече с местными жителями говорил о программе возрождения села и создании благоустроенных агрогородков. А журналистам тогда заявил, что «через 10 - 20 лет земли чернобыльских регионов возродятся»:

- И надеяться в решении чернобыльских проблем мы можем только на себя. (…) Мы хотим быть сильными. Но сильными нас не сделает никто, кроме нас самих.

НАД БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ВЕТКИ ТРУДЯТСЯ 450 ЧЕЛОВЕК

На благоустройстве работают до 450 человек

- Сейчас в городе ведется масштабная реконструкция как инженерных сетей, так и дорожного фонда, десяти улиц и центральной площади. Предусмотрено как асфальтирование проезжей части, так и устройство пешеходных зон. В целом на строительстве дорожной сети и благоустройстве объектов задействовано до 450 человек. Окраска фасадов проходит в рамках подготовки города к 31-летию катастрофы на ЧАЭС, - рассказал заместитель председателя Ветковского райисполкома Владимир Зиневич. - Объекты полностью профинансированы, сроки строительства - апрель. Работы ведутся с утра до вечера без выходных. В пределах площади предусмотрено строительство амфитеатра с благоустройством прилегающей территории, фонтана, памятника Ленину, устройство Аллеи Славы. Источники финансирования - в зависимости от балансовой принадлежности объекта: и дорожный фонд, и чернобыльский, областной и республиканский бюджеты.

Таких масштабных работ в городе, наверное, еще не было

Зампредседателя райисполкома отметил, что знает о недовольстве местных жителей вырубкой деревьев:

- Чтобы провести реконструкции сетей, многие деревья необходимо было удалять. Только лишь по одной улице мы высадим более 460 новых плодовых деревьев. На прошлой неделе кедровую рощу заложили. А возле музея росли не ели, а кипарисы, которые в 30% были больные, через 4 - 5 лет они сами бы погибли. К тому же линии связи и освещения были у них в кронах. И вообще, эстетический вид здания страдал, портился фасад.

Владимир Зиневич считает, что благоустройство Ветки поможет вскоре развить и рынок труда:

- Да, ткацкая и хлопкопрядильная фабрики находятся в стадии ликвидации, но на их территории заходят частники, которые организуют там свои производства. А развитие инфраструктуры города двигает к тому, чтобы сюда приходил частный капитал из областного центра. Ветка была в непрезентабельном виде, а сейчас уже начинают поступать предложения от бизнеса.

На днях во время благоустройства на улице Комсомольской в Ветке нашли 500-килограммовую немецкую авиабомбу, которая была во взведенном состоянии. Рядом с местом обнаружения боеприпаса находится газопровод, обеспечивающий газом жилые дома, больницы, сады и школы. Поэтому авиабомбу осторожно погрузили автокраном в спецмашину, вывезли в зону отселения Ветковского района и там взорвали. Говорят, взрыв был такой силы, что его услышали даже в 20 километрах от полигона.