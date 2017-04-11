Как орнитологи нашли в белорусском лесу самого «няшного зверька» 4 11.04.2017, 22:16

Уникальный зверек из Красной книги был замечен под Городком в Витебской области.

9 апреля в лесу на территории Городокского района члены Брестского областного отделения ОО «Ахова Птушак Бацькаўшчыны» обнаружили белку-летягу, которая занесена в Красную книгу Беларуси. По словам специалистов, с момента последнего наблюдения этого вида в нашей стране прошло около 20 лет, пишет tut.by.

Фото Денис Китель, брестское отделение «АПБ»

Нынешняя экспедиция орнитологов была посвящена поиску краснокнижных видов животных и растений. Белку-летягу специалисты найти не рассчитывали, так как в прошлом году поиски результатов не дали.

— Мы просто время неправильное выбрали. Мы поехали, когда поднялась трава, а методика поиска предусматривает осмотр деревьев, на которых могла быть летяга. Когда она сидит на деревьях она оставляет характерный помет. Сейчас этот помет легко можно найти.

Фото Денис Китель, брестское отделение «АПБ»

Один из участников экспедиции Денис Китель во время работы осматривал трухлявые пни.

— На верхушках этих пней, бывает, гнездятся длиннохвостые неясыти. Я простукивал пни и из одного из них выглянула летяга. Дальше мы стали обращать внимание на помет и за несколько дней в Городокском и Витебском районах нашли более 30 мест обитания летяги. Это не то чтобы какая-то сенсация. Просто никто не занимался никогда выявлением и мониторингом.

Белку-летягу называют едва ли не самым милым зверьком. Как отметил Денис Китель, вживую она напоминает «летающую наволочку, натянутую на ствол».

— Я когда ее увидел и понял, что это белка-летяга сразу полез за фотоаппаратом. А у меня как раз батарея села. Я ее достал, тряс в руках и все-таки смог один кадр сделать. А потом пришел мой коллега Андрей Абрамчук, который тоже сделал пару фотографий.

Как указано в Красной книге, белка-летяга в XIX веке в Беларуси встречалась почти повсеместно. В начале XX века их видели в окрестностях Борисова и верхнего бассейна Березины, а в 1920-е гг. — только в Поставском, Шумилинском, Полоцком и Витебском районах Витебской области и на севере Могилевской области.

В 1960-е гг. встречалась в северо-восточных районах Витебской области на территории Городокского, Витебского, Лиозненского, Оршанского, Полоцкого и Россонского районов. Как отмечается в Красной книге, для Беларуси белка-летяга очень редкий вид.

Сейчас орнитологи планируют проехать по северу Беларуси и посмотреть другие места, где может обитать белка-летяга.

— Мы планируем проехаться по северу Беларуси, посмотреть другие места, где она может встречаться. Может быть она не такая уж и редкая.

Член брестского областного отделения «АПБ» Андрей Абрамчук отметил, что на данный момент информацию о наблюдении белки-летяги планируется передать в соответствующие инстанции.

«Белка-летяга является видом из Бернской конвенции, который охраняется в Изумрудной сети. Изумрудная сеть — это сеть природоохранных территорий, которая создается по всей Европе для сохранения редких видов и биотопов. В Беларуси на сегодня утверждены 155 объектов изумрудной сети, однако ни одного для охраны летяги. Так как последний раз летяга была здесь замечена наша цель была найти эту территорию, чтобы включить ее в изумрудную сеть для охраны этого вида», — добавил Андрей Абрамчук.