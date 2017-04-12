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Экс-начальника ГАИ Вилейского района приговорили к пяти годам

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  • 12.04.2017, 10:33
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Фото: Анна Иванова

Виталию Навойчику были предъявлены обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса.

Экс-начальнику отделения ГАИ Вилейского РОВД вменялось незаконное получение денежных средств, а также незаконные распоряжения о непривлечении отдельных лиц к ответственности за нарушения ПДД, пишет onliner.by.

Обвинения Виталию Навойчику были предъявлены по ч. 2 ст. 425 («Бездействие должностного лица»), ч. 2 ст. 426 («Превышение власти или служебных полномочий»), ч. 1 ст. 427 («Служебный подлог»), ч. 1, 2 ст. 430 («Получение взятки») Уголовного кодекса.

Государственный обвинитель попросил суд назначить бывшему начальнику ГАИ наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, взыскать штраф в размере 300 базовых величин (6900 рублей) и лишить его права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком на 5 лет.

Сегодня Минский областной суд постановил: признать Виталия Навойчика виновным во вменяемых ему преступлениях и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии в условиях усиленного режима, конфискации 1/2 части его имущества, лишения права занимать должности, связанные с функциями представителя власти, сроком на 5 лет, а также лишить его специального звания майора милиции.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законодательством порядке.


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