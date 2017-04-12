СМИ: Новая химическая атака в Сирии 18 12.04.2017, 14:30

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По словам очевидцев, был применен хлорин.

В Сирии произошла новая химическая атака, на этот раз пострадал город Карфзита на севере страны, сообщает немецкий журналист Джулиан Репке в своем Twitter, пишет inforesist.org.

По его словам, он получает информацию об атаке хлорином.

Хлор — газ желто-зеленого цвета, с резким запахом. Газообразный хлор и химические соединения, содержащие хлор в активной форме, опасны для здоровья человека (токсичны). При вдыхании этого газа возможно острое и хроническое отравления. При высоких концентрациях хлора пострадавший может погибнуть через несколько минут.

Напомним, 4 апреля сирийский Идлиб подвергся газовой атаке: среди десятков погибших есть дети. По последним данным, погибли по меньшей мере 72 человека. Во время авиаударов было выпущено токсичный газ. За газ много людей удавилися или обморок, у некоторых изо рта шла пена.

6 апреля в Сирии произошла вторая мощная химическая атака, на этот раз страдает город Латаминах. По предварительной информации, погибло трое человек, 25 — получили ранения.