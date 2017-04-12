СМИ: Новая химическая атака в Сирии

СМИ: Новая химическая атака в Сирии18
- 12.04.2017, 14:30
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По словам очевидцев, был применен хлорин.
В Сирии произошла новая химическая атака, на этот раз пострадал город Карфзита на севере страны, сообщает немецкий журналист Джулиан Репке в своем Twitter, пишет inforesist.org.
По его словам, он получает информацию об атаке хлорином.
I'm getting reports of a Chlorine attack on #KafrZita (#Hama).— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 12 апреля 2017 г.
Unconfirmed so far.
Heavy #Assad attacks on it now!https://t.co/QAZJaWPXX4 pic.twitter.com/mSYjLuWBgT
Хлор — газ желто-зеленого цвета, с резким запахом. Газообразный хлор и химические соединения, содержащие хлор в активной форме, опасны для здоровья человека (токсичны). При вдыхании этого газа возможно острое и хроническое отравления. При высоких концентрациях хлора пострадавший может погибнуть через несколько минут.
Напомним, 4 апреля сирийский Идлиб подвергся газовой атаке: среди десятков погибших есть дети. По последним данным, погибли по меньшей мере 72 человека. Во время авиаударов было выпущено токсичный газ. За газ много людей удавилися или обморок, у некоторых изо рта шла пена.
6 апреля в Сирии произошла вторая мощная химическая атака, на этот раз страдает город Латаминах. По предварительной информации, погибло трое человек, 25 — получили ранения.