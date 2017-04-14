Гродненцы борются за последнюю польскоязычную школу 14.04.2017, 7:42

К 1 мая планируется собрать более пяти тысяч подписей.

Единственная в Гродно школа с польским языком обучения и двадцатилетней историей может исчезнуть. За последние пять лет борьба с властями пошла уже на третий круг, сообщает «Беласат».

«Одна попытка была сделать русскоязычные классы, сейчас — перевести пять важных предметов на русский язык преподавания, экзамены», — жалуется мать учащегося.

Поводом для перехода на русский стал новый проект Кодекса об образовании

Изменения в Кодексе касаются, в частности, языка обучения. Чтобы объяснить родителям учеников удобства нововведения, к ним приезжала специальная делегация из Министерства образования. Родители беспокоятся, что польский язык и традиции окончательно исчезнут из школы. Чиновники же апеллируют к лучшей социализации учащихся и возможности сдавать экзамены по-русски.

«Позиция министерства образования такова, что это есть идеологическое решение, что это решение в пользу детей, чтобы они были лучшими гражданами РБ», — рассказал Анджей Почобут, отец учащегося польской школы.

Независимый Союз поляков Беларуси собирает подписи за сохранение обучения на польском языке, около трех тысяч человек уже отдали голоса за польскую школу.

«Считаем, что до 1 мая мы соберем около 5 тысяч подписей и думаем, что власти прислушаются не только к просьбам родителей и детей но также и союза поляков», — уверена руководитель союза Анджелика Борис.

Широкомасштабное наступление на все нерусскоязычные школы?

Кроме гродненской школы № 36 под угрозой и Волковысская польская школа, и две школы в Островецком и Вороновском районах, где дети обучаются по-литовски.

Под дискриминацию же попадают не только языки национальных меньшинств, но и язык титульной нации, белорусский. На нем в нашей стране обучаются только 13% учеников.