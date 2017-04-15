Как минчане штурмовали магазин Reserved ради 30% скидки 10 15.04.2017, 19:22

Фото: onliner.by

Сегодня в Минске состоялось официальное открытие польского магазина одежды.

Первый магазин марки Reserved заработал в столичном торговом центре Galleria Minsk ровно неделю назад. Ранее за одеждой этого польского производителя приходилось ездить в соседние страны. Первые дни работы магазина стали довольно ажиотажными, в примерочную выстраивались очереди, даже несмотря на отсутствие скидок. Сегодня открытие Reserved ознаменовали праздником, воздушными шарами, развлечениями и скидкой в 30% на всю коллекцию. Шопоголики оторвались на славу, пишет onliner.by.

Фото: onliner.by

Около 13:30 представители польской и белорусской сторон традиционно разрезали ленточку. За десяток минут до этого прознавшие про акцию посетители торгового центра уже заняли места у входа, чтобы успеть первыми ухватить вещи. Когда же это стало возможно, толпа по обыкновению ринулась внутрь. Немаленькое двухэтажное помещение магазина в считаные минуты заполнилось людьми.

«Сколько стоит? Не знаешь? Ты что, даже цену не смотрел?», «Какие очереди в кассы, жесть», «Бери и не думай, потом померяешь» — среди гула слышны отдельные фразы покупателей, желающих не упустить возможность приобрести хоть что-нибудь со скидкой.

Тем, кто не успел попасть на торжественное открытие, расстраиваться не стоит. Скидка в 30% на все товары будет действовать два дня. Затем опустевшие полки дополнят новыми поступлениями. Reserved — бренд формата fast fashion, коллекции дополняются практически каждую неделю, а полностью меняются четыре раза в год. Такая система будет применяться и в Минске.