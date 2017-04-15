Каким Лукашенко не показывают в Беларуси 33 15.04.2017, 20:56

На фото своей пресс-службы и «Коммерсанта» с одной и той же встречи в Бишкеке белорусский диктатор выглядит совершенно по-разному.

Вот один из типичных снимков, которые распространила пресс-служба Лукашенко в пятницу. На нем диктатор свеж и вполне молод, пишет «Салідарнасць».

Фото: «Коммерсант»

А вот как он выглядит на фотографиях «Коммерсанта» с того же мероприятия.

Фото: «Коммерсант»

С них на нас смотрит грустный и очень уставший мужчина.

Фото: «Коммерсант»

Фото: «Коммерсант»

Фото: «Коммерсант»

Таким Лукашенко в Беларуси не показывают.