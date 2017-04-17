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В Витебске побит снежный рекорд

  • 17.04.2017, 10:55

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1983 году, тогда в областном центре было 7 сантиметров снега.

В Витебске утро 17 апреля стало самым снежным, сообщили БелТА в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды.

"Утром 17 апреля в Витебске высота снежного покрова составила 9 см. Это самое высокое значение за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1983 году, тогда в областном центре было 7 см снега", - рассказали в облгидромете.

Сегодня в Витебске может быть побит и температурный рекорд. На протяжении дня ожидается от 1 до 3 градусов тепла. А как самый холодный день 17 апреля вошел в историю в 1979 году с температурой плюс 3,4 градуса.

Самая холодная ночь отмечена в Витебске 1983 году - столбики термометров опустились до отметки минус 5,3 градуса. Что касается температурных максимумов, то самый теплый день 17 апреля был в 1972 году, тогда в Витебске было плюс 22,5 градуса.

Самая теплая ночь - 17 апреля 1999 года со значением 11,5 градуса тепла.


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