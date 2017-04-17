Во время учений на Витебщине замечен загадочный боевой квадрокоптер 10 17.04.2017, 15:16

5,808

Российско-белорусские учения проходили 11-13 апреля.

Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был показан в эфире программы «Арсенал» белорусского «ВоенТВ». Хотя раньше этот аппарат не демонстрировался публике, его появление никак не было прокомментировано в эфире, передает «Белсат».

Насколько видно на скриншоте с видео, беспилотник вооружен парой реактивных гранатометов или огнеметов, идентифицировать которые трудно.

В начале марта Государственный военно-промышленный комитет сообщал, что 558-й авиационный ремонтный завод покажет на выставке «LIMA-2017» в Малайзии «широкую линейку беспилотных летательных аппаратов», как самолетного типа, так и «вертикального взлета и посадки (типа квадрокоптер)». Но существующий беспилотный квадрокоптер «Шершень» не похож на указанную машину.

БАК «Шершень». Фото с сайта 558arp.by

Продемонстрированные кадры иллюстрировали совместные учения белорусских парашютистов из Сил специальных операций и роты российских десантников в Витебской области. Вместе с ними участвовал специальный отряд быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси. Учения проходили 11-13 апреля.

Программа «Арсенал», в которой был показан боевой квадрокоптер.

«О национальной принадлежности дрона ничего не сообщается, однако отметим, что в перечне российских подразделений, участвовавших в учении, подразделения БПЛА не упоминалось», – пишет белорусский независимый блог, который специализируется на проблемах национальной безопасности.

В 2017 году одним из приоритетов белорусской военной промышленности названа разработка беспилотных летательных аппаратов, которые сейчас используются почти в каждом вооруженном конфликте. Первым крупным конфликтом, в котором БПЛА широко используются для разведки и корректировки артиллерийского огня с обеих сторон, стала война на Донбассе.

Также в январе председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев говорил, что в 2017 году Беларусь планирует провести испытания гранатомета собственного производства.

«Мы в этом году будем испытывать свой собственный гранатомет, противотанковый ракетный комплекс», – сказал тогда чиновник.