Униженный и оскорбленный 8 Игорь Лесев

17.04.2017, 15:47

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После ультиматума по Сирии последуют «сдай Донбасс» и «верни Крым».

Но если для Дональда Трампа изменились только правила игры и его включили в систему, то Владимир Путин сейчас испытывает особенно болезненный удар. План «перетереть с Трампом» и с минимальными потерями перекроить международные правила сосуществования, уже не сработал. Россия и лично ВВП снова под прямым ударом.

Пока что бьют по немногочисленным союзникам РФ, в частности, по Асаду, шиитам, Хезболле и Ирану. Всю эту компанию Путину предлагают сдать под предлогом — «ах как резко переменилась международная повестка». Но не маленькая агонизирующая Сирия, ни даже Иран не являются основной целью Вашингтона. Неоконсерваторы бьют по России и конкретно по Путину. Пока что бьют опосредованно по его союзникам.

И что характерно, в это же самое время активизировались союзники Вашингтона. Израиль практически готов начать наземную операцию в Сирии. Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон пафосно отменил свой визит в Москву под предлогом «новых обстоятельств в Сирии» и с ультиматумом отказа Россией поддержки Асаду. Эрдоган также возбудился и уже готов в очередной раз переобуться под новую администрацию Вашингтона, забыв о Гюлене и открыв новую главу антиасадовской риторики. И даже маленькая Дания, которая далека от всех этих событий, вдруг вознамерилась заблокировать строительство второй ветки «Северного потока».

Путина обложили как в «старые добрые» времена Барака Обамы, с той только разницей, что Вашингтон в этот раз демонстрирует еще и силовую решительность. Вполне вероятно, что ВВП будут поддавливать и по другим направлениям. Возможно, «проснется» Нагорный Карабах. Уже активизировался исламский фундаментализм на территории самой России — Дагестан, Ингушетия, Чечня, Астраханская область — почти каждый день совершаются нападения на военные части и полицейские патрули.

Наконец, не исключена активизация боевых действий на Донбассе. Пока что Путина давят по линии «сдай Асада», но за ним непременно последуют «сдай Донбасс» и «верни Крым».

Игорь Лесев, korrespondent.net