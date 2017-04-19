Стали известны пикантные подробности о краже $260 тысяч из сейфа минской милиции 28 19.04.2017, 15:42

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За неделю до кражи такую же сумму милиционеры изъяли у турфирмы.

Ни МВД, ни СК не комментируют информацию о краже $269.150 долларов из милицейского сейфа. В обоих ведомствах отказываются сообщить даже, правда это или нет, передает «Еврорадио».

«Без комментариев», — отвечают и официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, и руководитель Управления информации МВД Константин Шалькевич.

Но есть Google. На запрос «269150 долларов, Минск» среди прочего он выдает новость за 29 декабря 2016 года.

«В ходе проведения мероприятий был задержан директор турфирмы. Агентство брало на себя обязательства по оформлению всего пакета документов. Полностью изготавливались справки о наличии финансовых средств на счетах, о месте работы, в паспортах проставляли липовые штампы о регистрации. Когда гражданина останавливали для проверки документов, то в паспорте стоял штамп Минского района, области или города Минска», — комментирует обстоятельства уголовного дела старший уполномоченный по особо важным делам Главного управления ГУБОПиК Андрей Уразов.

Текст размещен на сайте агентства «Спутник», оно ссылается на сюжет телеканала ОНТ. Пикантность ситуации в том, что сумма изъятых у турфирмы денег точно совпадает с той, которая через неделю после выступления Уразова в СМИ якобы была украдена из здания ГУБОПиК — ровно 269.150 долларов.

Получить комментарий старшего уполномоченного Андрея Уразова пока не удалось. В ГУБОПиК (откуда якобы украли почти 270 тысяч долларов) журналистам подтвердили, что такой сотрудник на самом деле существует, но теперь поговорить с ним «нет возможности из-за того, что он на больничном».

На помощь снова приходит американский поисковик. Оказывается, что после истории с «темной» турфирмой и конфискацией $269.150 старший уполномоченный Андрей Уразов начал… искать новую работу. В кэше сайта вакансий flagma.by сохранилась информация о том, что 40-летний минчанин Андрей Уразов, подполковник с опытом работы старшим уполномоченным по особо важным делам ГУБОПиК ищет работу в должности руководителя службы безопасности. Объявление размещено 17 февраля 2017 года, чуть больше чем через месяц после предполагаемой кражи из здания ГУБОПиК, где как раз и работал Уразов.