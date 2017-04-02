В центре Москвы прошла стихийная акция протеста 3 2.04.2017, 14:50

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Фото: «Новая газета»

Одним из первых полиция задержала школьника с Конституцией и учебником алгебры.

Несколько дней назад в соцсетях стали появляться призывы выйти на акцию протеста в центре Москвы 2 апреля, однако заявка на проведение акции не подавалась в мэрию, поэтому мероприятие не санкционировано.

Одним из первых полиция задержала школьника с Конституцией и учебником алгебры.

«При обыске у задержанного школьника нашли учебник по алгебре, конституцию и пачку денег (скорее всего, игрушечных)», - сообщил в Twitter блогер Илья Варламов.

Позже задержаны были мужчина с флагом России, а также 18-летний юноша и мужчина, который перед этим несколько раз спросил у подростка о том, что он делает на площади, и потребовал, чтобы он шел домой.

Затем массовые задержания произошли у метро «Маяковская». Около 100–150 человек прошли маршем по Тверской улице. Следом за ними ехали два автозака и шли сотрудники ОМОНа.

Людей выхватывали из толпы и отводили в автозак буквально друг за другом. К этому моменту задержали около 40 человек, сообщает novayagazeta.ru.

Ни одна политическая или общественная организация не анонсировала на сегодня акцию в Москве.

Фото: Twitter

До этого в российском сегменте интернета начала стихийно распространяться информация, что в выходные в сотне российских городов состоится акция под названием «Прогулка свободных людей». Неизвестные призывали граждан пройтись по улицам, выразив протест властям или поддержав того или иного кандидата в президенты.

Фото: «Новая газета»

Следком РФ возбудил уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам.