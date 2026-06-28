«Скопировать украинские дроны можно, но у копий не будет главного» 28.06.2026, 6:00

Разъяснения эксперта.

Для дальнейшего успеха Украины важно, чтобы западные партнеры прекратили дистанционно руководить войной в Украине, а чтобы все свои усилия направили на максимальную поддержку ВСУ.

На этом сегодня, 27 июня, в эфире телеканала FREEДОМ акцентировал основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий Валерий Боровик.

Украинский опыт ведения современной войны становится важным элементом реорганизации обороны в странах Запада. Морские беспилотники MAGURA («Магура») после успешного применения против российского Черноморского флота привлекли внимание ведущих армий мира. Силы специальных операций США впервые испытали украинские морские дроны в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Сейчас очень важно, чтобы MAGURA закрепились на американском рынке. Потому что одна из американских компаний фактически украла дизайн и технологию и выдает разработку MAGURA как свою. Эти вопросы нужно очень аккуратно регулировать через защиту интеллектуальной собственности и завоевывать зарубежные рынки, особенно в таких больших странах, как США, Великобритания, Франция. Потому что свои разработки мы фактически добыли своей кровью, кровью наших друзей, а кто-то может воровать», — отметил Боровик.

Для Украины важен американский оружейный рынок, но зайти на него очень сложно. У Пентагона есть четкие указания — покупать все американское. То есть, если украинские разработчики хотят зайти на американский рынок, то следует открывать предприятия, организовывать производства именно в США.

«А это очень долго. Если учредитель — иностранец, то высший персонал компании должен быть американским. Плюс получить лицензию [на военное производство] — тоже долгий процесс. Если среди учредителей есть американцы, американские компании, которые уже продают вооружение Пентагону, то тогда проще, но это тоже не полгода, это забег на длинную дистанцию. Поэтому заходить на американский рынок сложно без серьезного лоббиста», — пояснил эксперт.

Боровик добавил, что скопировать те же украинские дроны можно, и были такие случаи. Но вопрос в том, что данные разработки постоянно совершенствуются, обновляются.

«То есть когда ты имеешь такой дрон, тебе постоянно нужно обновления. Мы проводим ребрендинг технический, «внутрянку», потому что война развивается, меняются технологии», — продолжил он.

Кроме того, вопрос не в самом дроне, а в опыте его использования в реальной войне.

«Вот этого ни у кого нет, кроме москалей, наших врагов, и кроме нас. Потому что только наши армии полноценно участвуют в нынешней войне. Даже война в Персидском заливе — это был просто обмен ударами. Это не такая война, которая происходит у нас каждый день», — подчеркнул спикер.

А чтобы страны Запада, НАТО, и в частности США, имели свой опыт ведения современной войны, они должны отойти от принципа управления войной на дистанции, как это происходит сейчас.

«Как осуществлялось это дистанционное управление? Через ограничения поставок какого-то типа вооружения, или же вообще отказ поставлять его, притормаживание поставок и так далее. Руководить войной на расстоянии — неправильно. Им нужно отойти от этого принципа и помочь Украине так, чтобы мы победили. А это реально, но для этого нужна очень мощная поддержка», — акцентировал Боровик.

А главное для этого, чтобы западные партнеры были готовы к проигрышу России, что фактически означает дальнейшей распад страны-агрессора.

«То есть они должны быть готовы не только к тому, чтобы Украина не проиграла, а к тому, чтобы Украина победила, и чтобы Россия развалилась. Потому что после поражения вряд ли она сохранится в нынешних границах. Это психологический слом должен произойти в ментальности западных лидеров. И тогда может все получиться», — резюмировал Валерий Боровик.

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