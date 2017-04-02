Российскую журналистку задержали на акции у посольства Беларуси 2.04.2017, 17:31

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Позже корреспондента «Открытой России» Софику Арифджанову отпустили.

Как рассказала «Открытой России» сама Софико по телефону, ее задержали рано утром за съемку акции неизвестных активистов у посольства Беларуси. Активисты собирались повесить плакат «Свободу белорусским анархистам».

«Это было между пятью и шестью утра. В ОВД меня привезли около шести, то есть я здесь больше четырех часов. Обвинения пока не предъявляют, но все время пытаются заставить подписывать бумаги о том, что я и была организатором акции. А это совершенно не так».

По словам Софико, во время допросов у нее случилась паническая атака, но полицейские заявили, что пока она не подпишет «признание» они не будут вызывать «Скорую».

В настоящий момент Софико Арифджанова выпущена из ОВД «Басманное», с нее взято обязательство явиться по первому требованию полиции.