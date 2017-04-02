«Беллесбумпром» лоббирует продление лицензирования экспорта ценных пород древесины 2 2.04.2017, 19:56

Лицензирование экспорта ценных пород древесины из Беларуси за пределы ЕАЭС введено с 1 ноября 2016 года.

Концерн «Беллесбумпром» вынес на общественное обсуждение проект постановления «совмина» о лицензировании экспорта из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов лесоматериалов. В сообщении концерна отмечается, что разработка документа обусловлена «необходимостью бесперебойного обеспечения перерабатывающих предприятий деревообрабатывающей и мебельной отраслей республики лесоматериалами твердолиственных пород», сообщает tut.by.

За время действия предыдущего постановления правительства от 28.10.2016 № 885 на внутренний рынок предприятиями деревообрабатывающей отрасли впервые начала осуществляться поставка черновой мебельной заготовки (порядка 489 куб. м); временно приостановлено использование не по назначению технологического сырья при производстве экспортных лесоматериалов. При этом по итогам сравнительного анализа экспорта за периоды ноябрь-декабрь 2015, 2016 гг. вывоз пилопродукции под кодом 4 407 919 000 (черновая мебельная заготовка) сократился в 2,4 раза, а экспорт пилопродукции по коду 4 409 299 200 (полуфабрикаты для паркета, покрытия пола) увеличился в 1,6 раза. Это подтверждает эффективность введения ограничения экспорта данных лесоматериалов, заставившее экспортеров переориентировать производство в сторону увеличения объемов продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, отметили в концерне.

Лицензирование будет способствовать снижению острого дефицита лесоматериалов твердолиственных пород на внутреннем рынке страны деревообрабатывающей и мебельной отраслей республики, а предприятия Беларуси, производящие продукцию с высокой степенью добавленной стоимости из ценных пород древесины (дуб, ясень) смогут приобрести данные лесоматериалы по доступной цене и в нужном объеме для загрузки своих производственных мощностей, подчеркнули в «Беллесбумпроме».

Напомним, лицензирование экспорта ценных пород древесины из Беларуси за пределы ЕАЭС введено с 1 ноября 2016 года и действует в течение 6 месяцев — до 30 апреля 2017 года.

На недавней встрече с журналистами председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров сказал, что причиной принятия подобных мер стал активный вывоз черновой мебельной заготовки за рубеж, в том числе из дуба, ресурсы которого в стране ограничены. «Мы были готовы купить сырье по экспортной цене, но нам отказали. Сырье уходило на экспорт, в то время как нашим предприятиям его не хватало. Поэтому введение лицензирования экспорта было необходимо. Лицензию выдает Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с нами. Конечно, мы экспортно ориентированная страна, и продукцию необходимо поставлять на экспорт, но не черновую мебельную заготовку, а продукцию с более высокой степенью обработки и высокой добавленной стоимостью, например мебель или паркет», — пояснил председатель концерна. По его словам, один кубометр черновой мебельной заготовки из древесины дуба стоит около 580 долларов. Из 1 куб. м дуба можно произвести мебели на 1,5 тыс. евро, то есть получить значительно большую экспортную выручку, что говорит о преимуществе переработки этого сырья внутри страны.