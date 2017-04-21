Греко-католический епископ, который служил в Полоцке и Витебске, возглавит епархию Чикаго 21.04.2017, 7:49

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Епископ Алексийчук владеет украинским, польским, белорусским и английским языками.

Папа Франциск 20 апреля объявил о назначении епископа-помощника Львовской епархии УГКЦ владыки Бенедикта Алексийчука правящим епископом епархии святого Николая, центр которой находится в Чикаго.

Епископ Алексийчук родился 1 января 1968 года в Ровенской области Украины, в 1992 году был рукоположен в иереи, затем нес душепастырское служение в Беларуси – в Полоцке и Витебске, после в Канаде, сообщает «Радио Ватикана».

В 2010 году был назначен епископом-помощником Львовским, в сентябре того же года состоялась его архиерейская хиротония, в 2000 году избран и в 2005 году переизбран игуменом Святоуспенской лавры, получил диплом доктора богословия духовности в Люблинском Католическом Университете.

Епископ Алексийчук владеет украинским, польским, белорусским и английским языками.

Епархия святого Николая УГКЦ в Чикаго входит в Филадельфийскую митрополии и является ее самой большой частью, включая территории северных, центральных и западных штатов страны. Епархия была основана в 1961 году.

16 августа 2016 года скончался четвертый епископ Чикагский Ричард Семинак.