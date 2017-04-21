Найдены африканские зверьки, которые на 20 минут могут превращаться в растения 1 21.04.2017, 8:45

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Фото : Thomas Park, PhD University of Illinois at Chicago

Подземные грызуны развили у себя способность некоторое время жить без кислорода, используя энергию фруктозы на клеточном уровне.

Голые землекопы, "бессмертные" африканские грызуны, могут переживать до 20 минут полного лишения кислорода благодаря способности их клеток использовать чистую фруктозу для обеспечения себя энергией, что роднит их с растениями, говорится в статье, опубликованной в журнале Science (перевод – ria.ru).

"Нам первыми удалось показать, что, по крайней мере, одно млекопитающее может переключаться с глюкозного метаболизма на фруктозу при недостатке кислорода. Наш мозг и другие органы необратимо повреждаются через пару минут после остановки сердца или инсульта. Так как ДНК мышей и голых землекопов на 94% идентична, вполне возможно, что мы сможем "позаимствовать" этот необычный метаболизм в будущем", — заявил Гэри Левин (Gary Lewin) из Центра молекулярной медицины в Берлине (Германия).

Голый землекоп (Heterocephalus glaber) — уникальное млекопитающее, обладающее множеством удивительных свойств. Этот безволосый подземный грызун размером с мышь и весом 30-50 грамм обитает в восточной Африке. В 1970-е годы ученые обнаружили, что эти существа живут необычайно долго для своего размера и не подвержены раковым заболеваниям. Кроме того, землекопы практически не чувствуют боли и не реагируют на раздражение кожи кислотами.

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Землекопы образуют подземные колонии из нескольких десятков особей, которые возглавляет самка — "царица", единственная особь, производящая потомство в колонии. Все остальные члены колонии остаются на положении рабочих и не участвуют в размножении, так как их половые органы не способны производить потомство. Такая социальная структура — обычное дело у пчел и муравьев, но редчайший случай у млекопитающих.

Как рассказывает Левин, у землекопов есть еще одна "суперспособность" – они спокойно переносят недостаток кислорода и выживают даже в тех случаях, когда их полностью лишают доступа к кислороду на протяжении 18-20 минут. По словам биолога, даже по прошествии этого времени землекопы не испытывают никаких проблем со здоровьем и в их организме не происходит массовой гибели клеток.

То, зачем им нужно такое умение, не является тайной – землекопы живут в узких и "перенаселенных" тоннелях и лабиринтах, где концентрация кислорода всегда ниже нормы. С другой стороны, то, как именно им удается выживать в таких условиях, не было известно и оставалось предметом споров среди ученых.

Левин и его коллеги решили раскрыть эту тайну, поместив нескольких землекопов из берлинской колонии этих грызунов в специальные клетки, где концентрацией кислорода можно было гибко управлять, и проследили за тем, как менялась работа их организма при понижении доли О2 в воздухе до нуля и ее возвращении к нормальным значениям.

Оказалось, что землекопы используют несколько приемов для защиты от недостатка кислорода. Во-первых, скорость их метаболизма понижается при нехватке О2, и со временем, примерно через пять часов после его падения до смертельных для человека значений, эти грызуны впадают в анабиоз.

Во-вторых, землекопы в очередной раз оказались самыми уникальными животными на Земле. Как выяснили ученые, в клетках из мозга и всех остальных органов этих грызунов присутствует особый набор ферментов, позволяющий им питаться не глюкозой, а фруктозой. Разложение фруктозы, в отличие от глюкозы, не требует кислорода, что позволяет клеткам выживать более часа, переключаясь на альтернативный источник пищи.

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Что интересно, у других млекопитающих только клетки печени и кишечника могут поглощать глюкозу, а другие органы и ткани не имеют такой способности. В этом отношении голые землекопы гораздо ближе к растениям, чем к животным, так как разложение фруктозы является одним из главных способов извлечения энергии из питательных веществ для представителей флоры. Соответственно, можно говорить, что землекоп временно превращается в "растение", пытаясь выжить при недостатке кислорода.