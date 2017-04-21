В Швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/2 финала Лиги Чемпионов

В Швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/2 финала Лиги Чемпионов2
- 21.04.2017, 17:04
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Первые матчи пройдут 2 и 3 мая.
Мадридские «Реал» и «Атлетико» встретятся в полуфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пишет lenta.ru.
Жеребьевка прошла в пятницу, 21 апреля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Во втором полуфинале «Монако» сыграет с туринским «Ювентусом».
Первые матчи пройдут 2 и 3 мая. Ответные поединки — 9 и 10 мая.
Позже в пятницу, 21 апреля, пройдет жеребьевка полуфинальных встреч Лиги Европы. Начало — в 14:00 по московскому времени.
Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум». Номинальным хозяином поля будет победитель пары «Ювентус» — «Монако». Действующий обладатель трофея — «Реал».