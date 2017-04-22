Политолог: Лукашенко получил тяжелую моральную и психологическую травму 9 22.04.2017, 12:55

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ФОТО: GETTY IMAGES

Выступление диктатора в «палатке» обнажило новые приметы кризиса «белорусским модели».

Об этом «Радыё Свабода» заявил политолог Валерий Карбалевич:

- Нынешнее «президентское послание», в отличие от предыдущих, проходило на совершенно новом историческом и социально-политическом фоне. Появилась новая примета кризиса белорусским модели. Экономический кризис перерос в социальный, тысячи людей по всей стране вышли на улицы с протестом.

И это стало отражением неприятия большинством населения социально-политического статус-кво. Александр Лукашенко получил тяжелую моральную и психологическую травму. Пришлось применять грубую силу, чтобы нейтрализовать протесты его собственного электората.

И вот, едва оправившись от шока, правитель вышел на трибуну. Можно было ожидать, что он отойдет от привычной схемы послания, решиться на откровенный разговор с народом, скажет, что «я знаю выход из того тяжелого положения, в котором оказались все мы, идите за мной, я предлагаю серьезные изменения в своей политике». Но ничего этого не услышали.

Народные протесты последние два месяца были главным событием в стране. За ними следило большинство населения. Они сильно политизировали общество, взбудоражили население. Логично было бы ожидать, что это и станет главным вопросом послания.

Но об уличных акциях Александр Лукашенко упомянул только в том контексте, что их и дальше будут жестко подавлять независимо от того, как на это реагирует Евросоюз. Будут продолжаться репрессии и против СМИ, которые их освещают.

Хотя скороговоркой Лукашенко признал, что «мы находимся около опасной черты, не сделаем полшага вперед, боюсь говорить, что произойдет». Непонятно только, кто виноват в этом. Если говорить о том, что же предлагает правитель в смысле выхода из кризиса, кроме того чтобы бить дубинкой всех по голове, то нас ждало разочарование.