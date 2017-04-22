Кубок федерации: Беларусь вышла вперед в матче со Швейцарией 22.04.2017, 17:45

Александра Саснович

Фото: tennis.by

Александра Саснович в напряженной борьбе одолела Викторию Голубич.

Белорусская теннисистка Александра Саснович переиграла Викторию Голубич в первой игре 1/2 финала Кубка федерации Беларусь — Швейцария со счетом — 6:3, 5:7, 7:5. Следующими на корт выйдут Арина Соболенко и Тимеа Бачински, сообщает «Прессбол».

Кубок Федерации. Мировая Группа. Полуфинал. Беларусь — Швейцария. Минск, Беларусь. 1-й матч

Александра Саснович (96 ВТА) — Виктория Голубич (54) — 6:3, 5:7, 7:5

Расписание. 1-й день, 22 апреля

16.15. Арина Соболенко (125) — Тимеа Бачински (22)

2-й день, 23 апреля

11.40. Александра Саснович — Тимеа Бачински

Арина Соболенко — Виктория Голубич

Пара:

Ольга Говорцова (187 ВТА в паре)/Вера Лапко (171 ВТА в паре) — Белинда Бенчич (451 ВТА в паре)/Мартина Хингис (8 ВТА в паре)