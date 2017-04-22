Белорусские музыканты добились удаления пропагандистского фильма 2 22.04.2017, 18:46

Музыканты подали жалобу на БТ, поскольку официальный канал без разрешения группы использовал их композицию.

По просьбе белорусских музыкантов из группы Irdorath сервис Youtube удалил фильм Белтелерадиокомпании «Белый легион черных душ».

Один из создателей группы Владимир рассказал «Свабодзе», что музыканты подали жалобу на телеканал, поскольку тот без разрешения группы использовал их композицию.

«Мы свою музыку никогда не ассоциировали с политикой, а тем более с госпропагандой. Тем более под таким контентом мы бы никогда не подписались. Этот фильм был сделан по заказу после известных событий. Наша музыка там звучать не должна, и нашего имени там быть не должно».

Авторские права на использованную песню принадлежат Надежде, идейной вдохновительнице группы Irdorath. Именно она подала жалобу. Однако, по словам музыкантов, судиться с БТ они не собираются.

«Судиться с таким гигантом - это надо жизнь на это положить. Но нас устраивает и этот результат. Youtube отреагировал быстро. И пока мы не планируем судиться»- сказал Владимир.

Без разрешения правообладателя в фильме БТ была использована вот эта композиция: