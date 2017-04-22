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Александра Саснович: Готова играть пять-шесть часов за любимую Беларусь

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  • 22.04.2017, 19:06
Александра Саснович
Фото: REUTERS Jerry Lai

Теннисистка принесла первое очко сборной Беларуси в полуфинальном матче Кубка Федерации против Швейцарии.

После победы над Викторией Голубич в трехсетовом поединке Кубка Федерации (6:3, 5:7, 7:5) Александра Саснович дала пресс-конференцию, на которой призналась, что готова играть за страну по пять-шесть часов, если понадобится, и не позволит никому себе «пихать», пишет tut.by.

Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

— Эмоции переполняют от того, каким напряженным получился поединок с Голубич. Трудно было представить, что он выйдет именно таким. Давно у меня не случалось таких матчей в плане движения. Первый сет очень хорошо отыграла, во втором стала ошибаться. У Виктории вязкий стиль игры. Много мячей нужно отрабатывать. Немного подсела тогда. А в третьем сете было неизвестно до конца, кто же выиграет. Считаю, что удалось победить за счет характера, наглости спортивной.

— После первого поединка с Нидерландами на прошлой стадии Кубка Федерации вы сказали, что выходить играть первой похоже на то, как в школе ученика вызывают к доске первым читать стихотворение. Используя этот образ, можно ли сказать, что в начале второго сета вы забыли слова (0:4)?

— Мы недавно проанализировали и поняли, что уже пять раз я начинала матчи за сборную. Оля говорила, что раньше, когда они играли с Викой в команде, всегда первой на корт у нас выходила Азаренко. А в России, когда Вика снова была в составе, все равно первой пошла Саснович. Я уже привыкла к этой роли.

Что же случилось во втором сете? Да, пожалуй, слова забыла. Постараюсь больше так не делать.

Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

— Девять дней разделили ваши матчи с Голубич на турнире в Биле и за сборную. Можете сравнить эти игры?

— Первый сет первого нашего матча отыграла очень чисто. По ходу дела утратила даже концентрацию немножко. В этот раз победила за счет характера. Хотелось показать теннис лучшего качества. Соперница? Она была хороша. Слева шикарный удар. Она практически не ошибалась, поэтому мне приходилось быть активнее.

— В третьем сете пошли свечи и другие провокации в вашем исполнении. С чем связано?

— Нужно было сбить игру, поменять ритм. Пыталась что-то придумать. Довольна поддержкой зрителей. Они мне очень помогли. При счете 5:5 в решающей партии почувствовала их. Зарядилась от них. Мурашки по коже пошли. Понимала, что это момент, когда нужно решать судьбу поединка.

Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

— Почти три часа длилась встреча с Голубич (2 часа 48 минут). Для вас это нормально?

— У меня неплохая физическая подготовка. Готова играть пять-шесть часов, сколько понадобится, за любимую Беларусь.

— Показалось, что в перерывах капитан Дубров «пихал» тебе. Какое самое резкое слово ты услышала от него?

— «Пихал» — а что это значит? Меня не критиковали, а, наоборот, старались помочь и поддержать. Я никому не позволю себе «пихать».


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