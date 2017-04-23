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Во Франции проходят президентские выборы

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  • 23.04.2017, 9:47
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Фото: dw.de

Франция в воскресенье выбирает нового президента.

Голосование проходит спустя два дня после теракта в Париже на фоне беспрецедентных мер безопасности. Ни у кого из четырех главных кандидатов, судя по опросам, нет решающего преимущества, и сегодня борьба пойдет за выход во второй тур.

Обозреватели считают, что исход выборов во Франции может определить судьбу не только страны, но и всего региона. Два из четырех кандидатов-фаворитов заинтересованы в разрушении проекта единой Европы (Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон), двое других - напротив, выступают за интеграцию и координацию усилий (Франсуа Фийон и Эмманюэль Макрон).

По данным опроса, опубликованном накануне социологической службой OpinionWay, лидерство в рейтинге кандидатов сохраняют Макрон (может набрать в первом туре 23% голосов, по другим данным - до 26%) и Марин Ле Пен (22%). Шансы на выход во второй тур сохраняют также Фийон (20%) и лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон (19%). Вместе с тем во втором туре, согласно исследованию, Ле Пен уступает как Макрону, так и Фийону.

Выборы нового президента проходят во Франции в обстановке беспрецедентно высокого уровня террористической опасности. На прошлой неделе в Марселе были арестованы два человека, которые планировали теракты в период выборов. А 20 апреля 39-летний француз открыл огонь по полицейским на Елисейских полях - главной улице Парижа.

Избирательные участки в больших городах будут работать до 20 часов по парижскому времени (21:00 по Минску). Ожидается, что первые официальные предварительные результаты станут известны еще до полуночи. Согласно действующему в республике законодательству, публикация каких-либо результатов опросов или оценок хода голосования до завершения голосования запрещена.


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