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Исторический музей хочет выкупить монеты ВКЛ времен Витовта

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  • 24.04.2017, 18:39

7200 рублей необходимо собрать для выкупа девяти средневековых монет для Национального исторического музея.

Проект запущен на краудфандинговой площадке Talaka.by.

В коллекции главного исторического музея страны сегодня есть только две раннелитовские монеты, пишет в описании проекта Роман Крицук, сотрудник музея. Пенязь времен Ольгерда приобрели в 2010 году благодаря спонсорской поддержке ОАО «Белвнешэкономбанк». Еще один пенязь времен Витовта подарило частное лицо.

В прошлом году музею предложили приобрести девять раннелитовских пенязей - монет времен великих князей Витовта и Ягайло. Их общая стоимость - 7200 рублей. Если удастся собрать деньги, купленные монеты поместят в экспозиции «Древняя Беларусь» вместо муляжей гривен.

По состоянию на 24 апреля для выкупа монет собрано 815 рублей. До окончания кампании осталось пять дней.


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