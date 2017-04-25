Трамп собирает Сенат, чтобы окончательно решить вопрос с КНДР 1 25.04.2017, 8:50

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В Белый дом на конфиденциальное совещание приглашены все американские сенаторы.

Все 100 американских сенаторов приглашены в Белый дом в среду на конфиденциальный брифинг, который будет в основном посвящен Северной Корее, объявила администрация США, сообщает «Голос Америки».

Хотя подобные брифинги часто проводятся для законодателей на Капитолийском холме, они редко проходят в Белом доме. Участие сразу всех сенаторов также нетипично для таких мероприятий.

По словам представителей администрации, брифинг проведут в среду министр обороны Джеймс Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон, директор Национальной разведки Дэн Коутс и глава Объединенного комитета начальников штабов Джо Данфорд.

Пока не ясно, смогут ли присутствовать на брифинге все 100 сенаторов.

Брифинг пройдет на фоне нарастающей напряженности в отношениях между США и КНДР.

Ранее Трамп обсудил ядерную проблему Северной Кореи с лидерами Японии и Китая

Совет Безопасности должен быть готов к введению новых санкций против Северной Кореи, заявил в понедельник президент Трамп.

30-минутный разговор Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ должен был усилить давление на Пхеньян, чтобы он не допускал новых провокаций, но не был вызван какими-либо значительными изменениями ситуации, сообщили официальные лица в Токио.

«Мы договорились настоятельно потребовать от Северной Кореи, которая продолжает свои провокации, проявить сдержанность», – заявил Абэ журналистам в Токио в понедельник.

«Мы будем поддерживать тесные контакты с Соединенными Штатами, поддерживать высокий уровень бдительности и реагировать решительно», – добавил он.

Абэ также сказал, что он и Трамп согласились, что Китай должен играть более значительную роль в решении вопросов, связанных с Пхеньяном.

Позднее Трамп обсудил тему Северной Кореи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщило официальное информационное агентство «Синьхуа».

Как отмечается в заявлении Белого дома, в ходе разговора с лидером КНР президент Трамп подчеркнул дестабилизирующую роль Пхеньяна на Корейском полуострове.

Собеседники вновь отметили необходимость неотложных мер в связи с угрозой, исходящей от ракетной и ядерной программ КНДР, и координации действий, направленных на денуклеаризацию полуострова.

Китайский лидер выразил надежду, что все стороны будут воздерживаться от любых действий, способных усугубить напряженную ситуацию на Корейском полуострове, отмечает информагентство.

Представители Белого дома ранее в воскресенье подтвердили «Голосу Америки» информацию о предстоящих телефонных разговорах с Абэ и Трампом, но не вдавались в подробности.

Представители США регулярно заявляют, что рассматривают все возможные варианты реакции на новые провокации со стороны Северной Кореи.

Телефонные разговоры Трампа с двумя его коллегами в Азии, где уже наступил понедельник, проходили на фоне приближения к Корейскому полуострову ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Карл Винсон».

Власти в Сеуле объявили в понедельник, что «Карл Винсон» примет участие в совместных учениях с южнокорейскими кораблями.

«В связи с этими учениями ведутся консультации», – сообщил журналистам представитель министерства национальной обороны Южной Кореи Мун Сан Гюн. При этом он не вдавался в детали.

Приближение американского авианосца не осталось незамеченным в Пхеньяне.

«Наши революционные силы готовы потопить атомный авианосец одним ударом», – говорилось в воскресном комментарии газеты Трудовой партии Кореи «Нодон синмун».

Подобные угрозы являются обычным делом для этого тоталитарного государства.

Во вторник Северная Корея отмечает один из своих главных праздников, связанный с очередной годовщиной образования своей армии.

Есть опасения, что в связи с этой годовщиной Пхеньян пойдет на демонстрацию силы и может запустить новые баллистические ракеты или провести шестое ядерное испытание.

Подобные действия запрещены в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Единственный важный союзник Северной Кореи, Китай, также выступает против программ Пхеньяна по разработке оружия массового уничтожения.

Президент Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин оказывает давление на Северную Корею, чтобы она не занималась новыми провокациями.

Аналитики в Вашингтоне и Пекине предполагают, что Китай угрожает прекратить поставки нефти своему крайне бедному соседу, если он проведет еще одно ядерное испытание.

Тем временем в пятницу северокорейские власти арестовали третьего гражданина США, который готовился покинуть страну.

Пхеньянский научно-технологический университет (ПНТУ) подтвердил задержание Ким Сан Дука, преподававшего бухгалтерский учет в этом учебном заведении, основанном евангельскими христианами и финансируемом из частных источников.

«Мы не можем комментировать какие-либо предполагаемые действия Кима, не связанные с его преподавательской работой в ПНТУ», – говорится в заявлении университета, выпущенном в воскресенье.

Известно, что по меньшей мере еще два гражданина США находятся под стражей в Северной Корее.

Госдепартамент США сообщил, что «знает о сообщениях» о задержании третьего американца и работает со шведскими дипломатами по данному делу.

США и Северная Корея никогда не поддерживали дипломатические отношения. Интересы американских граждан в этой стране представляет посольство Швеции в Пхеньяне.

Северная Корея регулярно задерживает граждан США, посещающих эту страну, и приговаривает их к тюремному заключению, чтобы добиться приезда известных фигур, занимающихся их освобождением.