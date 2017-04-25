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Завтра в Минске пройдет «Чернобыльский шлях»

  • 25.04.2017, 10:29
Фото: bymedia

Акция начнется в 18 часов возле кинотеатра «Октябрь» на станции метро Академия Наук.

Столичные власти разрешили вечернее время проведения шествия: по требованию заявителей акции власти изменили время проведения «Чернобыльского шляха» с 14.00 на 18.00. Лидеры оппозиции считают, что на фоне событий протестной весны этого года, акция может собрать много людей, сообщает «Белсат».

Сбор участников «Чернобыльского шляха - 2017» начнется в 18 часов возле кинотеатра «Октябрь». Само шествие начнется в 18:30 по тротуарам проспекта Независимости, улицам Сурганова и Орловской до площади Бангалор, где в 20 часов запланирован митинг и возложение цветов у памятного знака «Жертвам Чернобыля».

Заявители нынешней акции намерены выделить к властям два основных требования: прекращение строительства атомной электростанции в Островце и срочная реализация программы ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

«Сегодняшний Чернобыльский шлях отличается еще и тем, что он происходит на фоне социальных протестов, которые набирают силу. Поэтому каждая разрешенная, вырванная в горисполкоме с боями акция протеста - это шанс показать, что несогласных в Беларуси не сотни, а тысячи и даже десятки тысяч», - заявил сопредседатель БХД Виталий Рымашевский.

Заявители акции намерены потребовать от властей не только прекращения строительства белорусского АЭС и проведения экономических реформ, но и реформ политических, и в первую очередь – освобождения всех политзаключенных.


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