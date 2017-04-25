Впечатляющие фото с одиннадцати «Чернобыльских шляхов» 25.04.2017, 10:56

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Акция, посвященная трагедии на ЧАЭС, проводится традиционно, начиная с 1989 года.

«Новы час» решил напомнить, какими были «Чернобыльские шляхи» последние десять лет (2006-2016).

2006 год

Около 20 000 участников. Маршрут, предложенный Мингорисполкомом: Академия Наук - ул. Сурганова - Чернобыльская часовня. Часть людей собралась около Октябрьской площади. В сопровождении автозаков, но с развернутым огромным флагом колонна двинулась по тротуарам проспекта Независимости до разрешенного властями место сбора. По итогам мероприятия задержано 20 человек.

2007 год

Всего было около 10 000 участников. Разрешен маршрут шествия: Академия Наук - ул. Сурганова - Чернобыльская часовня. Однако люди пытаются собраться в районе площади Якуба Коласа, которая заблокирована милицией. Попытки не идти по Сурганова на Бангалор решительно блокируются милицией. Демонстранты занимают две полосы проезжей части ул. Сурганова. После окончания митинга у Чернобыльской часовни часть молодежи не пожелала сворачивать флаги, произошли столкновения с ОМОНом. Задержано более 20 человек.

2008 год

До 4000 участников. Маршрут шествия традиционный: Академия Наук - ул. Сурганова - Чернобыльская часовня. Представители некоторых организаций после митинга у Академии Наук ушли, чтобы не идти на Бангалор. После окончания шествия у молодых людей милиционеры отобрали символику.

2009 год

Около 1500 участников. Официально согласован маршрут: Академия Наук - ул. Сурганова - Чернобыльская часовня. Попытка части участников повернуть в сторону площади Якуба Коласа, по заявленному маршруту, была блокирована спецназом. «Молодая Беларусь» и анархисты покинули шествие по разрешенному маршруту, чтобы не идти на Бангалор. Основная часть людей двинулась в сторону площади Бангалор через улицу Хмельницкого.

2010 год

Количество участников - около 1000 человек. Согласованный с властями маршрут: Академия Наук - ул. Сурганова - Чернобыльская часовня. На место сбора милиционеры пропускали людей через металлоискатели в специально сделанный «загончик». К акции в знак солидарности присоединились молодежные активисты российской «Обороны». Милиция вела себя корректно.

2011 год

Шествие запретили. Состоялся только Чернобыльский митинг в парке Дружбы народов. Количество участников - 1000 человек. Они приняли резолюцию о непризнании итогов «выборов» 19 декабря 2010 года.

2012 год

1000 человек прошли колонной по тротуарам проспекта Независимости и улицы Сурганова от Академии Наук до площади Бангалор. «Чернобыльский шлях» проходил с требованием отмены строительства Островецкой АЭС и освобождения политзаключенных. На митинге в парке Дружбы народов приняли резолюцию «Остановим ядерный геноцид белорусского народа».

2013 год

В 2013 году на традиционном шествии, посвященное годовщине аварии на Чернобыльской АЭС участники требовали остановить строительство Островецкой АЭС, открыть правду о последствиях радиации и вернуть социальные гарантии ликвидаторам. Траурный митинг состоялся в парке «Дружбы народов». В акции принимали участие до 700 человек.

2014 год

На «Чернобыльском Шляхе» 2014 года участники выступали против атомной опасности со стороны России: строительство российского атомного реактора в Островце и угрозы возвращения в Беларусь ядерного оружия. Не смотря на отличная погода, акция получилась довольно малочисленной. В шествии приняли участие от 300 до 500 человек.

2015 года

В «Чернобыльском шляхе» 2015 года приняла участие около 500 человек. В тот раз организаторы решили ограничиться исключительно шествием без митинга в парке «Дружбы народов», который милиция окружила турникетами.

2016 год

Этот «Чернобыльский шлях», наверное, был самым сложным, - и для организаторов, и для его участников. Такой неблагоприятной погоды на «Шлях» участники массовых акций не помнят давно. И тем не менее, людей собралось довольно много. Чуть ли не впервые за несколько последних лет «Шлях» превратился в то, чем он и должен быть - в акцию, которая объединяет людей, даже самых противоположных взглядов.

Порадовал тот креатив, с которым все больше и больше к акциям подходят его участники и организаторы. И все больше и больше находится новых «фишек» для проведения акции. Участники уже не ограничиваются лишь «чернобыльским звоном» и бело-красно-белыми флагами.