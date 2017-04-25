закрыть
25 апреля 2017, вторник, 16:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лукашенко засветился на новой Audi Q7

40
  • 25.04.2017, 11:46
  • 8,857

Шикарный внедорожник мелькнул на кадрах официальной хроники.

Еще один автомобиль из автопарка Лукашенко засветился перед фото и видеокамерами, пишет kp.by. На этот раз - это Audi Q7 предпоследнего поколения, такие выпускались с 2005 до 2015 года. Вряд ли этот автомобиль покупали бэушным - а это значит, что в гараже диктатора эта машина находится как минимум два года. Сейчас цены на новые Q7 начинаются от 53 тысяч евро. Самые дорогие комплектации стоят около 120 тысяч евро.

На такой машине 16 апреля Лукашенко приезжал в храм Преображения Господня в городе Барань - это в Оршанском районе. Автомобиль мелькнул в кадрах официальной хроники, на нем видны так называемые «президентские номера».

Audi Q7
Фото: drive2.ru

Мнение

Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко