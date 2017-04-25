Лукашенко засветился на новой Audi Q7 40 25.04.2017, 11:46

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Шикарный внедорожник мелькнул на кадрах официальной хроники.

Еще один автомобиль из автопарка Лукашенко засветился перед фото и видеокамерами, пишет kp.by. На этот раз - это Audi Q7 предпоследнего поколения, такие выпускались с 2005 до 2015 года. Вряд ли этот автомобиль покупали бэушным - а это значит, что в гараже диктатора эта машина находится как минимум два года. Сейчас цены на новые Q7 начинаются от 53 тысяч евро. Самые дорогие комплектации стоят около 120 тысяч евро.

На такой машине 16 апреля Лукашенко приезжал в храм Преображения Господня в городе Барань - это в Оршанском районе. Автомобиль мелькнул в кадрах официальной хроники, на нем видны так называемые «президентские номера».