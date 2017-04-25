Из горящего общежития в Борисове эвакуировали 70 человек 1 25.04.2017, 11:55

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Пожар произошел в ночь с понедельника на вторник.

В Борисове горело общежитие: эвакуировано 70 человек, сообщили БелТА в Минском областном УМЧС.

Так, 25 апреля в 00.46 системой автоматической пожарной сигнализации был обнаружен пожар в комнате на четвертом этаже пятиэтажного здания общежития в Борисове. В результате повреждено имущество в комнате, закопчены стены.

Работники МЧС и администрация общежития эвакуировали из здания 70 человек. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Всего за дежурные сутки на территории Минской области зарегистрировано 10 пожаров в Дзержинском, Минском, Столбцовском, Слуцком, Борисовском, Логойском районах и Борисове (2), Копыле, Логойске.