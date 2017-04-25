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Журналистика по-киселевски: Российские СМИ исказили слова генсека НАТО

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  • 25.04.2017, 17:44
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Евгений Попов

Пропагандистские каналы приписали Йенсу Столтенбергу слова, которые он не говорил.

В НАТО обвинили российские каналы Россия 24 и Россия 1 в искажении слов генсека альянса Йенса Столтенберга, пишет korrespondent.net.

Соответствующие сообщения разместила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в Twitter.

Генсек Столтенберг ни разу не упоминал о «танках на границе» в интервью «Россия 24», - написала она со ссылкой на запись интервью.

Лунгеску отметила, что Столтенберг на самом деле сказал каналу, что цель НАТО – «предупредить конфликт, а не спровоцировать его».

«Евгений Попов (журналист России 1. - Ред.) извращает правду: генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил об «обороне и диалоге" с Россией, а не «конфликте и диалоге», - заявили в альянсе.

Она также опубликовала запись передачи 60 минут России 1, в которой Евгений Попов приписывает Столтенбергу слова о политике «конфликта и диалога»с РФ.

«Российское ток-шоу "60 минут" заявляет, что НАТО «планирует агрессию». Это чушь. Смотрите, что генсек говорил на самом деле», - подчеркнули в альянсе.


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