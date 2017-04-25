Журналистика по-киселевски: Российские СМИ исказили слова генсека НАТО

Журналистика по-киселевски: Российские СМИ исказили слова генсека НАТО7
- 25.04.2017, 17:44
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Пропагандистские каналы приписали Йенсу Столтенбергу слова, которые он не говорил.
В НАТО обвинили российские каналы Россия 24 и Россия 1 в искажении слов генсека альянса Йенса Столтенберга, пишет korrespondent.net.
Соответствующие сообщения разместила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в Twitter.
Генсек Столтенберг ни разу не упоминал о «танках на границе» в интервью «Россия 24», - написала она со ссылкой на запись интервью.
“Tanks on the border” never mentioned by #NATO SG @jensstoltenberg in @vesti_news #Russia24 i/v. See for yourself: https://t.co/EfXalRDzk5— Oana Lungescu (@NATOpress) 25 апреля 2017 г.
Лунгеску отметила, что Столтенберг на самом деле сказал каналу, что цель НАТО – «предупредить конфликт, а не спровоцировать его».
«Евгений Попов (журналист России 1. - Ред.) извращает правду: генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил об «обороне и диалоге" с Россией, а не «конфликте и диалоге», - заявили в альянсе.
.@POPOVRTR twists truth: #NATO SG @jensstoltenberg spoke of “defence & dialogue” w/#Russia not “conflict & dialogue” https://t.co/8V2LnIaF2q— Oana Lungescu (@NATOpress) 25 апреля 2017 г.
Она также опубликовала запись передачи 60 минут России 1, в которой Евгений Попов приписывает Столтенбергу слова о политике «конфликта и диалога»с РФ.
«Российское ток-шоу "60 минут" заявляет, что НАТО «планирует агрессию». Это чушь. Смотрите, что генсек говорил на самом деле», - подчеркнули в альянсе.
#Russian talk show “60minutes” claims #NATO “planning aggression.“ Nonsense. See what @jensstoltenberg actually said https://t.co/iDi4Xj7b63— Oana Lungescu (@NATOpress) 25 апреля 2017 г.