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Как живые к мертвым на Радуницу ходили

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  • 25.04.2017, 22:27
Фото: intex-press.by

Четыре столичных кладбища с высоты.

В особый день поминовения умерших — Радуницу — белорусы традиционно направляются на кладбища. В этот день к погостам организуют дополнительный транспорт, особый режим несения службы у ГАИ, которой и потоки личного транспорта надо развести, и пешеходам обеспечить нормальные условия передвижения по территории кладбищ.

Камера tut.by поднялась в небо, чтобы с высоты посмотреть на поминальный вторник на Московском (Восточном), Чижовском, Михановичском и Северном кладбищах.


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