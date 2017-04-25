Как живые к мертвым на Радуницу ходили 1 25.04.2017, 22:27

Фото: intex-press.by

Четыре столичных кладбища с высоты.

В особый день поминовения умерших — Радуницу — белорусы традиционно направляются на кладбища. В этот день к погостам организуют дополнительный транспорт, особый режим несения службы у ГАИ, которой и потоки личного транспорта надо развести, и пешеходам обеспечить нормальные условия передвижения по территории кладбищ.

Камера tut.by поднялась в небо, чтобы с высоты посмотреть на поминальный вторник на Московском (Восточном), Чижовском, Михановичском и Северном кладбищах.