Пять удивительных фактов о звездах над Минском 25.04.2017, 23:10

Оказывается, у белорусов есть даже собственное созвездие.

Большую Медведицу наши предки называли «Конь», «Воз з мядзвядзямi», «Iллёў воз», а Млечный Путь — «Птушыная дорога» или «Чумацкі шлях». А еще, оказывается, у белорусов есть собственное созвездие. Самое интересное tut.by собрал в пять звездных фактов.

Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Факт первый. Белорусы в своем полушарии могут увидеть 56 созвездий

— С хорошим зрением и без спецаппаратуры за городом в Беларуси можно увидеть до трех с половиной тысяч звезд, — говорит наш гид Зоя Кенько. Зоя — ассистент кафедры физики и аэрокосмических технологий БГУ. Сейчас, в свободное от работы время, рассказывает, что в мире существует всего 88 созвездий. Белорусы в своем полушарии могут увидеть 56 из них.

Фото из архива Зои Кенько.

Холодно, на часах около 22.00, мы в Серебрянке.

— Лучше всего звезды видны зимой, когда солнце рано опускается и ночи темные, — обращает внимание экскурсовод. — Лето — пора гражданских сумерек — светлых и коротких ночей. В мае-июне, например, темнеет поздно, поэтому начинать наблюдать за «светилами» стоит где-то после 23.00. Звезд тогда появляется больше.

Конечно, в населенных пунктах, где много фонарей, увидеть что-то на небе сложно, поэтому езжайте за город. Ну, а если нет возможности, то хотя бы передвигайтесь на окраину.

— Рассматривать созвездия интереснее на открытых участках южной части неба. Здесь у них происходит кульминация, то есть созвездия выше всего поднимаются над горизонтом, — поясняет Зоя. — Каменная Горка для этих целей совсем не подходит, а вот Серебрянка или Роща рядом с улицей Курчатова — в самый раз.

Факт второй. Классик ошибся

— Рассматривать звездное небо начнем с запада, потому что эти созвездия первыми спрячутся за горизонт, — приступает к делу гид. — Итак, Орион. Правда, наши белорусские предки называли его более прозаично — «Граблі». Если присмотреться, то в звездах Ориона можно представить очертания древнегреческого охотника. Жаль, к началу экскурсии он уже наполовину опустился за горизонт, поэтому видны лишь пояс, плечи, голова и кусочек щита.

Кстати, Пояс Ориона белорусы звали «Тры каралі» — это три волхва, которые пришли поклониться новорожденному Христу.

Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

А теперь вверх от Ориона и вправо, там звезда Альдебаран, что в переводе — «глаз быка». Вот его один рог, вот второй — и дальше голова. Это созвездие Тельца.

— А если спуститься от Пояса Ориона вниз, попадем на самую яркую звезду на всем небе. Это Сириус, — ведет лазерной указкой Зоя.

— Сириус?! А как же «зорка Венера», которую воспел Богданович?

— Тут классик немного ошибся, все же Венера — это планета, — улыбается гид. — Сейчас она восходит по утрам, когда начитает светать, и светит ярче всех звезд. Во сколько теперь восход? Около шести? Вот примерно в 5.00 этот «бриллиант» снова загорится.

Ну, а мы вернемся к Сириусу.

— Он находится в созвездии Большого Пса. Это зимнее созвездие, поэтому хорошо видно именно в эту пору года. Сейчас Сириус под горизонтом и рассмотреть его нельзя.

Вверх и левее от Ориона — созвездие Близнецы. Две самые яркие звезды здесь — Поллукс и Кастор.

— Это головы братьев — Поллукса и Кастора, — продолжает экскурсовод. — Вон они держатся за руки. Поллукс был сыном Зевса, потому он бессмертен, а его сводный брат Кастор погиб от удара копья. Поллукс так горевал над утратой, что Зевс предложил помочь. Правда, по-своему: или ты будешь вечно молодым жить с богами на Олимпе, или чередовать — день с братом у Аида в царстве мертвых, а следующий — с Кастором на Олимпе. Брат поддержал брата.

Факт третий. Рак — «Мерседес», Лев — утюг

Слева от Близнецов — Рак. Рисунком напоминает знак «Мерседеса», правда, звезды там тусклые. Зато под ним созвездие Гидры — самое длинное на всем небе. Начинается у нас, а заканчивается далеко за горизонтом в Южном полушарии. А вот левее от Рака «утюг» — это Лев.

— Лев, Близнецы, Дева, Овен — это созвездия, которые очень хорошо видны. У Стрельца же, например, очень неявные контуры, чтобы увидеть Рыб, нужно очень темное небо.

Факт четвертый. У медведей длинные хвосты

— А вот созвездие, которое могут найти все, — Большая Медведица, — говорит Зоя. — Вот ковш, состоящий из четырех звезд, и ручка — из трех.

Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Звезды ковша называются так: Дубхе (медведь), Мерак (поясница), Фекда (бедро), Мегрец (начало хвоста); звезды хвоста: Алиот, Мицар и Бенетнаш. Вторая в хвосте звезда — Мицар, а над ней совсем маленькая — Алькор. У римлян в состав легионеров принимали только тех, кто ее хорошо видел.

— Звезды большого ковша знают многие, но не многие догадываются, что это не вся Большая Медведица, — продолжает Зоя. — Если небо темное и зрение хорошее, в этом созвездии можно насчитать 125 звезд.

Сверху над Большой Медведицей — Малая. Звездочки тут очень слабые.

— Сейчас среди них мы видим Полярную, которая указывает на север, и еще две, их называют «стражи полюса».

Кстати, о названиях. В Греции созвездия Малой и Большой Медведиц находятся низко над северной частью горизонта. Древние греки считали: в этой части земли могут жить только медведи. А так как ни белых, ни бурых они вживую никогда не видели, вот и получилось, что у их косолапых — длинные хвосты.

— Белорусы же называли Малую Медведицу — «Карамысла», «Стажар'е». Полярную звезду — «Зорны кол», «Гвозд».

Самые яркие звезды Северного полушария — Арктур и Вега.

— Попробуем найти Вегу? — показывает Зоя. — Вниз от крайней звезды большого ковша и налево. Она находится в созвездии Лиры и переводится как «падающий орел».

Легко рассмотреть на небе и Кассиопею — созвездие в виде перевернутой М или W.

Факт пятый. Фаэтон упал в Эридан, то есть Западную Двину

Млечный Путь белорусы называли «Птушыная дорога», «Дзікіх гусей дарога», «Шлях продкаў». Считалось, чтобы птицы не терялись и не гибли, Бог создал для них звездный путь в рай.

Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Добрыя птушкi накрасуюцца за лецечка тут у нас у гаі, пацешаць добрых людзей, а як пачне халадзець, дык яны і ляцяць у вырай, — цитирует Зоя, — дзе пяюць ды цешаць святых людзей ды анёлаў, што красуюцца ў раі.

Есть в астрономии и еще один интересный для белорусов факт, и связан он с созвездием Эридан.

— Известен миру Фаэтон — сын земной красавицы и бога Солнца — Гелиоса, — продолжает Зоя. — После того как сводный брат Фаэтона не поверил в то, что он — сын бога, Фаэтон попросил отца дать ему колесницу прокатиться по небесным просторам. Гелиос согласился. Лошади мчались, и вдруг на пути всадника возник огромный скорпион. Фаэтон выпустил из рук вожжи и упал в реку Эридан.

Так вот Карамзин и многие другие историки считают, что Эридан — это Западная Двина, поэтому мы можем считать созвездие Эридана своим. Правда, увидеть его получится только в зимний период, причем подальше от света больших городов.