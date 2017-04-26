Лукашенко пообещал Украине «инновационные методы» восстановления после Чернобыля 31 26.04.2017, 14:41

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Фото: Mykola Lazarenko/TASS/Getty Images

Диктатор похвалился «уникальным опытом» Беларуси в преодолении последствий катастрофы.

По словам Лукашенко, потенциал возможностей сотрудничества Беларуси и Украины в сфере радиационной безопасности используется далеко не в полном объеме, передает «Радые Свабода».

«Работа в преодолении последствий катастрофы дала серьезный толчок для внедрения инновационных методов в агропромышленном комплексе, в лесном хозяйстве Беларуси, то есть, приспосабливаясь на основе научных данных, опыта наших ученых, украинских ученых и ученых всего мира мы научились жить и работать на тех землях, которые, казалось ранее, невозможно вернуть к жизни. Мы всегда готовы делиться с Украиной своими знаниями и в этой области», - заявил Лукашенко во время посещения вместе с Петром Порошенко Чернобыльской АЭС.

«Наши ученые, медики, экологи - все, кто в Беларуси и Украине работает над ликвидацией последствий аварии и над сохранением здоровья людей на пострадавших территориях, могут и должны сделать гораздо больше. Украина сейчас планирует создать радиологический биосферный заповедник в чернобыльской зоне отчуждения. Мы это сделали давно, вы это знаете; и вы, Петр Алексеевич, можете рассчитывать на нашу совместную работу с использованием опыта Полесского заповедника, который находится рядом с этим трагическим местом», - добавил диктатор.