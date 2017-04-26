Брестское «Динамо» и «Шахтер» сыграют в финале Кубка Беларуси
- 26.04.2017, 22:44
Финал Кубка Беларуси пройдет 28 мая в Гродно.
В ответном матче полуфинала Кубка Беларуси «Шахтер» сыграл вничью со «Слуцком» (1:1, первая игра 2:1) и по сумме двух встреч вышел в финал.
Солигорская команда в финале сыграет с брестским «Динамо», которое уступило сегодня БАТЭ (0:1, первая игра 2:0), но по сумме двух встреч прошло в финал.
Финал Кубка Беларуси пройдет 28 мая в Гродно.
Шахтер — Слуцк — 1:1
Шахтер: Бушма — Янушкевич, Бурко, Селява, Януш (Лаптев, 58), Црепуля (Матвейчик, 63), Сойри (Лисакович, 75), Рыбак (к), Позняк, Ковалев, Хижниченко.
Слуцк: Дударь — Харшакевич, Образов, Былина, Залеский, Д.Щегрикович (С.Щегрикович, 46), Сафонов, Аюи (Рушницкий, 77), Кибук, Бобко (к), Себаи.
Голы: 1:0 — Сойри (31). 1:1 — Себаи (85).
БАТЭ — Динамо Брест — 1:0
БАТЭ: Щербицкий — Яблонский, Иванич, Жавнерчик, Риос, Милунович, Родионов (к) (Рушевич, 75), Стасевич, М.Володько (Березкин, 60), Гордейчук, Кендыш.
Динамо Брест: Малерб — Гаврилович (к), Лебедев, Букаткин, Витус, Алисейко, Мозолевский (Бабаво, 83), Фамейе (Аврамия, 91+), Торрес (Василюк, 75), Легчилин, Осучукву.
Гол: 1:0 — Иванич (64).