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Брестское «Динамо» и «Шахтер» сыграют в финале Кубка Беларуси

  • 26.04.2017, 22:44

Финал Кубка Беларуси пройдет 28 мая в Гродно.

В ответном матче полуфинала Кубка Беларуси «Шахтер» сыграл вничью со «Слуцком» (1:1, первая игра 2:1) и по сумме двух встреч вышел в финал.

Солигорская команда в финале сыграет с брестским «Динамо», которое уступило сегодня БАТЭ (0:1, первая игра 2:0), но по сумме двух встреч прошло в финал.

Финал Кубка Беларуси пройдет 28 мая в Гродно.

Шахтер — Слуцк — 1:1

Шахтер: Бушма — Янушкевич, Бурко, Селява, Януш (Лаптев, 58), Црепуля (Матвейчик, 63), Сойри (Лисакович, 75), Рыбак (к), Позняк, Ковалев, Хижниченко.

Слуцк: Дударь — Харшакевич, Образов, Былина, Залеский, Д.Щегрикович (С.Щегрикович, 46), Сафонов, Аюи (Рушницкий, 77), Кибук, Бобко (к), Себаи.

Голы: 1:0 — Сойри (31). 1:1 — Себаи (85).

БАТЭ — Динамо Брест — 1:0

БАТЭ: Щербицкий — Яблонский, Иванич, Жавнерчик, Риос, Милунович, Родионов (к) (Рушевич, 75), Стасевич, М.Володько (Березкин, 60), Гордейчук, Кендыш.

Динамо Брест: Малерб — Гаврилович (к), Лебедев, Букаткин, Витус, Алисейко, Мозолевский (Бабаво, 83), Фамейе (Аврамия, 91+), Торрес (Василюк, 75), Легчилин, Осучукву.

Гол: 1:0 — Иванич (64).


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