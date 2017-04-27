Венесуэла выходит из Организации американских государств 4 27.04.2017, 8:02

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Дельси Родригес

Фото: Reuters

Мадуро обиделся на критику со стороны стран американского континента.

Венесуэла решила выйти из Организации американских государств (ОАГ). Соответствующее заявление, как сообщила в телеобращении вечером в среду, 26 апреля, министр иностранных дел страны Дельси Родригес, будет подано по распоряжению главы государства Николаса Мадуро 27 апреля, сообщает «Немецкая волна».

По словам главы венесуэльского МИДа, этот шаг означает протест против давления регионального блока из-за действий властей страны во время глубокого политического кризиса.

Власти в Каракасе обвиняют ОАГ в том, что эта организация со штаб-квартирой в Вашингтоне является «марионеткой США» и поддерживает кампанию по свержению властей Венесуэлы, чтобы положить конец социализму в этой стране.

Процесс выхода из Организации американских государств займет 24 месяца, указала Родригес.

Кризис в Венесуэле длится уже несколько месяцев. Консервативная и правая оппозиция обвиняет главу государства в серьезных экономических проблемах и требует провести референдум об отстранении Мадуро, чьи полномочия истекают в 2018 году. В ходе массовых протестов погибли несколько десятков человек.