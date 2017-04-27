Чернобыльские территории постепенно переводят в разряд «чистых» 27.04.2017, 12:31

Фото: Reuters/Василий Федосенко

Около 17,5 тысяч гектар земель, которые еще недавно считались зараженными, возвращено в севооборот.

В Беларуси постепенно увеличивают площадь территорий, где после аварии на Чернобыльской атомной станции разрешается проживание и ведение сельскохозяйственной деятельности, пишет ej.by.

Согласно расчетам, экономический ущерб, нанесенный Беларуси в результате чернобыльской катастрофы, оценивается в 235 млрд долларов. К сегодняшнему дню расходы Беларуси на преодоление последствий аварии превысили 22 млрд долларов.

Как отметил на пресс-конференции, приуроченной к очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, начальник отдела научного обеспечения и международного сотрудничества Департамента по ликвидации последствий катастрофы на чернобыльской АЭС Игорь Семененя, с момента аварии страна ежедневно тратит до двух миллионов долларов на вопросы преодоления последствий катастрофы.

Как известно, статус наиболее пострадавших от аварии районов имеют тринадцать районов Гомельской области, три района Брестской области и пять Могилевской. Всего 21 район. И, по словам Игоря Семенени, в данных областях имеется ряд предприятий пищевой промышленности, которые показывают определенные успехи. Уже в течение нескольких лет поставляют свою продукцию на экспорт кондитерская фабрика «Красный мозырянин», «Полесские журавины», «Быховский консервно-овощесушильный завод» и др.

Особо отметился, по словам Семенени, Рогачевский молочноконсервный комбинат, две третьих продукции которого уже на протяжении нескольких лет идет на экспорт, и не только в страны ближнего зарубежья, но и в Иран, Турцию, Вьетнам, острова в Карибском море и США. «Так, по итогам 2013 года, Рогачевский МКК реализовал на экспорт продукции на сумму 140 млн долларов», – отметил Семененя.

Согласно цифрам, которые привел Игорь Семененя, государство также постепенно продолжает возрождать загрязненные радиацией территории.

Так, после катастрофы на Чернобыльской АЭС на территориях радиоактивного загрязнения оказалось 3678 населенных пунктов, в которых проживало 2,2 млн человек. В результате аварии 479 населенных пунктов исчезло – их можно так сказать сравняли с землей. На сегодняшний день количество населенных пунктов в пострадавших районах сократилось до 2180, где по последним данным проживает около 1,1 млн человек.

Также известно, что в результате чернобыльской аварии серьезно пострадало сельское хозяйство: 1,8 млн га подверглись загрязнению цезием-137. Из них 265 тыс. га были выведены из хозяйственного оборота. В настоящее время около 17,5 тыс. га земель, которые еще недавно считались зараженными, возвращено в сельскохозяйственный оборот.

Правда, стоит отметить, что ряд экспертов и сегодня считают, что последствия чернобыльской катастрофы признавать властям просто невыгодно, и сокращение площадей радиоактивного загрязнения и постепенный их перевод в разряд «чистых» совершается государством с целью экономии на социальных выплатах. Как известно, в районах, решением правительства ставших «чистыми», чернобыльские льготы действовать перестают.