Гомельчанин изобрел новый вид зубной щетки 6 27.04.2017, 19:21

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Фото: tut.by

Денис Слепцов придумал, как сделать утро путешественника более приятным.

Год назад у него родилась идея инновационной зубной щетки для тех, кто встречает день вдали от дома — в поезде, на борту самолета, в каюте теплохода или хижине на берегу океана, пишет tut.by.

— Всегда хотел придумать что-то полезное для людей всего мира, чтобы оно стоило копейки и было всем доступно, — рассказывает Денис.

В его голове ждут своего часа еще несколько полезных идей для человечества. Эта же навеяна жизнью и собственным опытом.

— Не раз в дороге, и, думаю, не только у меня, возникала ситуация, когда, чтобы почистить зубы, нужно поднимать соседа по купе. Ведь зубная щетка — в дорожной сумке. А сумка — в полке под тем самым соседом. А потом, когда ты уже всех потревожил, еще оказывается, что нет в сумке никаких щетки с пастой, ты забыл их дома, — описывает знакомую многим ситуацию гомельчанин.

Чтобы подобных нелепостей не возникало, Денис придумал новый гигиенический девайс — одноразовую зубную щетку, внутри которой уже содержится паста.

— Вот здесь шарик-резервуар из мягкого пластика, в нем — два миллиграмма пасты, надавливаешь и все — содержимое на щетине! — демонстрирует пока еще на чертеже собственное изобретение Денис.

Нехитрый предмет, по мысли его автора, должен входить в набор путешественника, как, к примеру, мыло и салфетки. Стоимость — копейки, а польза — неоценима.

Помимо главного качества новой щетки — удобства (она легкая и компактная), разработчик перечисляет и другие достоинства, которые наверняка оценят экологи — сокращение времени при подготовке к чистке зубов и связанная с этим экономия расходования воды и пасты, а также возможность ее утилизации для дальнейшей переработки.

Денис в специальных реестрах проверил свою идею на новизну — оказалось, что до подобного еще никто в мире не додумался. Сейчас процесс в стадии реализации патента.

— Для того, чтобы развить идею, нужны деньги, поэтому параллельно ищу инвестора. Я уже написал письма известным производителям. Жду ответа, — делится гомельчанин.

Денису хочется, чтобы о его изобретении во всем мире говорили как о белорусском. От идеи до конечной ее реализации.

— Щетки мог бы делать тот же завод пластмассовых изделий и продавать всему миру, — уверен автор изобретения.