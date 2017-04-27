закрыть
27 апреля 2017, четверг, 22:08
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Гомельчанин изобрел новый вид зубной щетки

6
  • 27.04.2017, 19:21
  • 4,199
Фото: tut.by

Денис Слепцов придумал, как сделать утро путешественника более приятным.

Год назад у него родилась идея инновационной зубной щетки для тех, кто встречает день вдали от дома — в поезде, на борту самолета, в каюте теплохода или хижине на берегу океана, пишет tut.by.


— Всегда хотел придумать что-то полезное для людей всего мира, чтобы оно стоило копейки и было всем доступно, — рассказывает Денис.

В его голове ждут своего часа еще несколько полезных идей для человечества. Эта же навеяна жизнью и собственным опытом.

— Не раз в дороге, и, думаю, не только у меня, возникала ситуация, когда, чтобы почистить зубы, нужно поднимать соседа по купе. Ведь зубная щетка — в дорожной сумке. А сумка — в полке под тем самым соседом. А потом, когда ты уже всех потревожил, еще оказывается, что нет в сумке никаких щетки с пастой, ты забыл их дома, — описывает знакомую многим ситуацию гомельчанин.

Чтобы подобных нелепостей не возникало, Денис придумал новый гигиенический девайс — одноразовую зубную щетку, внутри которой уже содержится паста.

— Вот здесь шарик-резервуар из мягкого пластика, в нем — два миллиграмма пасты, надавливаешь и все — содержимое на щетине! — демонстрирует пока еще на чертеже собственное изобретение Денис.

Нехитрый предмет, по мысли его автора, должен входить в набор путешественника, как, к примеру, мыло и салфетки. Стоимость — копейки, а польза — неоценима.

Помимо главного качества новой щетки — удобства (она легкая и компактная), разработчик перечисляет и другие достоинства, которые наверняка оценят экологи — сокращение времени при подготовке к чистке зубов и связанная с этим экономия расходования воды и пасты, а также возможность ее утилизации для дальнейшей переработки.

Денис в специальных реестрах проверил свою идею на новизну — оказалось, что до подобного еще никто в мире не додумался. Сейчас процесс в стадии реализации патента.

— Для того, чтобы развить идею, нужны деньги, поэтому параллельно ищу инвестора. Я уже написал письма известным производителям. Жду ответа, — делится гомельчанин.

Денису хочется, чтобы о его изобретении во всем мире говорили как о белорусском. От идеи до конечной ее реализации.

— Щетки мог бы делать тот же завод пластмассовых изделий и продавать всему миру, — уверен автор изобретения.


Мнение

Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич
Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип


Интервью

Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии