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Трехкратный олимпийский чемпион работает за $150 в месяц

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  • 28.04.2017, 11:09
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Владимир Парфенович
Фото: ТАСС

Владимир Парфенович посчитал жизнь в Минске слишком дорогой и переехал в Мосты Гродненской области.

Трехкратный олимпийский чемпион по гребле и экс-депутат «палаты представителей» Владимир Парфенович переехал в город Мосты в Гродненской области.

Как пишет газета «Народная воля», он доволен жизнью, тем, что уехал «от столичной суеты»: «Нормально работается с детьми, без нервов и стрессов». В последние годы Парфенович был задействован в тренерских штабах российской и польской сборных. Теперь же он — тренер-преподаватель детско-юношеской школы олимпийского резерва.

«Можно было, конечно, и в Минске найти работу, но не захотел, — рассказывает Владимир Парфенович. — Жить в столице стало дорого и неэффективно. А я решил немного сменить обстановку... Да и не очень хочу прибедняться, все-таки успел насобирать за свою жизнь какую-то копейку. А более одного батона в день я все равно не съедаю».

«Да, теперь у меня не очень большая зарплата - имею около 300 рублей в месяц», - рассказал Владимир Парфенович журналистам.

Парфенович говорит, что жена его решение поддержала. Она приезжает из Минска в Мосты, помогает ему, преподает детям гимнастику.


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