Как выглядит вилла Людмилы Путиной 9 28.04.2017, 16:04

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Журналистcкое расследование с побережья Франции.

Атлантическое побережье Франции – Биарриц. Российская история здесь началась в конце XIX века. Любимый курорт знати, на рубеже эпох выходцев из российской империи здесь было так много, что, кажется, каждый четвертый житель города говорил на языке царя. От великих князей Романовых до Игоря Стравинского и Федора Шаляпина – у всех них здесь были свои виллы, пишет currenttime.tv.

"Когда Наполеон III приехал в Биарриц с императрицей Евгенией, поскольку он был важным человеком, сюда начали приезжать все дипломаты, консулы и, естественно, вся русская аристократия. Это царь Александр II, Александр III, их вдовы", – рассказывает Ольга Данилюк, представитель офиса туризма Биаррица.

Несколько десятилетий едва ли не последним носителем русской культуры на пляжах Биаррица был писатель Василий Аксенов. Но в нулевые началась новая волна русскоговорящего десанта.

От топ-менеджеров "Газпрома" до жен олигархов – портрет тех, кто приобщается к голубой атлантической крови образца путинской России сильно отличается от России вековой давности. Новый герой сплетен на местном рынке – Артур Очеретный, известный как новый муж бывшей первой леди России Людмилы Путиной.

В жилом квартале Чиберта города Англет, по соседству с Биаррицем – та самая вилла "Сюзанна" – или "Модерн" – которую Артур Очеретный приобрел в прошлом году. Новым владельцам не удалось остаться в тени – французское законодательство обязывает раскрывать имя собственника в документе о разрешении на строительство, которое должно висеть на заборе любой стройки. Сперва Артур Очеретный не хотел "светиться". Но после того, как судебные приставы вынесли ему предупреждение, имя собственника все-таки пришлось вписать.

О том, что Людмила Путина вышла замуж за главу Центра развития межличностных коммуникаций Артура Очеретного, стало известно два года назад. Артуру 38, он родился и вырос в подмосковных Люберцах. С Людмилой познакомился в начале нулевых. После официального развода Путиных в 2013 – Людмила и Очеретный поженились, а экс-первая леди даже сменила фамилию.

В Биаррице семью Очеретных начали регулярно встречать прошлым летом. Появляться на публике в России бывшая первая леди не любит, потому и выбрала не самый раскрученный среди российских туристов курорт. Здесь если и встретишь кого-то, то скорее людей ближе к своему кругу, чем зевак. Но не только удаленность от лишних глаз сыграла роль в выборе места. Как вспоминает агент по недвижимости Брюно Аспиазу, Людмила Путина бывала в Биаррице вместе с первым мужем – тогда еще не президентом России.

"Раньше ходила забавная история, связанная с семьей Путина. Когда президент Ельцин решил передать власть Владимиру Путину, в то время господин Путин был на каникулах на Баскском побережье, он часто приезжал сюда со своей супругой и детьми. Этот регион он особенно ценил. Считается, что Путин был здесь, когда Ельцин позвонил ему, чтобы предложить высокую должность, которая известна", – говорит Аспиазу.

Покупка виллы обошлась Очеретному в 5,5 миллионов евро. Еще столько же уйдет на ремонт и отделку. По местным меркам это не так много – на побережье есть виллы и по 20 миллионов. Соседи Очеретных, среди которых есть и известные люди, обсуждать русскую чету не хотят – здесь так не принято. Без камеры корреспонденту НВ удалось встретиться с местной жительницей. Она помнит, как в июле прошлого года смотреть дом приехала лично Людмила Путина с дочерью Катериной в окружении нескольких охранников.

"Узнав, кто стоит за стройкой, неизвестные исписали заборы ругательствами – на русском языке", – рассказала соседка.

"Раньше собственником дома был адвокат, у которого там был собственный кабинет, где он принимал своих клиентов. Среди них было много иностранцев, особенно из Испании. Он прожил там порядка 20 лет, а после смерти его вдова решила продать виллу", – рассказывает агент по недвижимости Брюно Аспиазу.

Предполагаемая дочь Очеретной – Катерина Тихонова, чемпионка по акробатическому рок-н-роллу и руководитель инновационного центра МГУ. Экскурсии по побережью Биаррице для мамы она проводила неспроста – ее мужу, миллиардеру Кириллу Шамалову, в Биаррице принадлежит вилла "Альтамира" – тот самый особняк, о котором два года назад написал Reuters. Согласно записям из кадастра собственности, раньше домом владел старый друг Путина Геннадий Тимченко. В 2007 году Тимченко вместе с супругой зарегистрировали риэлтерскую компанию Atlantic, за которой был закреплен особняк. Затем эта фирма три года назад и перепродала виллу Шамалову.

"Не так много агентов, занимающихся престижной недвижимостью, что подразумевает под собой определенную конфиденциальность. Я прекрасно знал человека, который осуществил транзакцию виллы. Я узнал не сразу, поскольку все-таки нужно было соблюдать тайну сделки – я узнал, что за покупателем стояла семья господина Путина, желающая приобрести дом", – рассказывает Аспиазу.

Соседи говорят, что в доме часто горит свет, время от времени приходят садовники и изредка можно увидеть тонированные машины, выезжающие из гаража. 300 квадратных метров жилплощади, два больших салона для приема гостей, бассейн с видом на пляж, куда приезжают на серфинг со всего мира. По последним оценкам, вилла "Альтамира" после работ стоит около 4 миллионов евро.

И Людмилу Путину, и Катерину Тихонову в Биаррице видят нечасто. Но иногда они все-таки приезжают на атлантическое побережье. И, как говорят, даже прогуливаются по местному рынку. Вообще в Биаррице, Англете, Байоне состоятельные французы любят проводить свою старость, играя в гольф и наслаждаясь закатом. Ремонт нового дома обещают закончить к июню, и, возможно, Людмила Очеретная этим летом приедет в Биарриц уже в собственный дом, а не виллу дочки.