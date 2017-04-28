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Папа Римский прилетел в Каир с посланием о мире

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  • 28.04.2017, 16:55

Глава католической церкви призывает к примирению между христианами и верующими ислама.

Папа Римский Франциск прилетел в Египет, чтобы встретиться в Каире с исламскими лидерами и донести послание о недопустимости войны между христианами и верующими ислама. Визит проходит в большой напряженности, так как коптская православная община в Каире в последнее время страдает от многочисленных атак джихадистов, которые угрожают христианам полным истреблением, передает belsat.eu.

В Египте объявлено чрезвычайное положение после теракта в коптской церкви в Каире, который произошел 9 апреля. В результате теракта погибли 45 человек, а ответственность взяло на себя Исламское государство. Другой теракт в христианской церкви произошел в декабре прошлого года, там погибло 29 человек.

Папа Римский Франциск будет находиться в Каире с коротким двухдневным визитом. В предыдущем послании к египетским христианам он выразил надежду, что ему удастся принести мир и найти путь диалога и сотрудничества с исламским миром. Он будет встречаться с исламскими лидерами, великим имамом, а также президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси и папой Тавадросом II, головой Коптской православной церкви, который чудом избежал смерти во время теракта 9 апреля.

Меры безопасности на время визита Папы Франциска подняты до высочайшего уровня. Все христианские церкви в Египте находятся под дополнительным наблюдением, так как египетские власти боятся очередного теракта.

А по всей длине дороги, где будет ехать Папа Римский, расположены большие плакаты с изображением понтифика на фоне пирамид и с надписями «Добро пожаловать» на итальянском и английском языках.

Христиане, в основном, православные, составляют около 10% от 92 миллионов населения Египта. Джихадисты угрожают умножать атаки против христианского сообщества.

«Папа Франциск в самолете до Египта, пилигрим мира и единства, рядом с христианами страдающими».


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