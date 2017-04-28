Видеофакт: Реакция американца на музыку «Старога Ольсы» 2 28.04.2017, 21:54

Жителя США очень удивили инструменты, на которых играли белорусские музыканты.

Легендарная группа «Стары Ольса» на музыкальной сцене Беларуси существует уже 17 лет, однако самым сложным оказался последний двухмесячный тур по северным Штатам, где белорусы сыграли 58 концертов. Для этого некоторым музыкантам пришлось даже уволиться с постоянных работ.

Белорусский блогер дал жителю США послушать известную белорусскую группу. Что из этого вышло - смотрите на видео: