«Белтелеком» предупредил о возможных перебоях с интернетом в Минске 2 3.04.2017, 17:33

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Сообщается, что перебои с интернетом могут возникнуть ночью 5 и 6 апреля.

С 1.00 до 6.00 5 апреля будут проводиться работы на оборудовании сети передачи данных города Минска, сообщает сайт компании.

Во время проведения работ возможны кратковременные перерывы доступа в сеть интернет для абонентов услуг byfly на проводных сетях доступа и на сети доступа Home Wi-Fi.

С 1.00 до 6.00 6 апреля на сети передачи данных Минска будут проводиться ремонтно-настроечные работы с кратковременными перерывами в предоставлении услуг телефонии IMS, byfly, ZALA, охраны для отдельных абонентов столицы.

При перерывах телефонной связи доступ к экстренным службам возможен по мобильной связи.