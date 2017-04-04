Сегодня - 223 годовщина битвы под Рацлавицами 2 4.04.2017, 10:46

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В этот день aрмия национального героя Беларуси Тадеуша Костюшко разгромила российских оккупантов.

Бой под Рацлавицами — одно из первых сражений во время Восстания Костюшко против Российской империи. Произошла 4 апреля 1794 года около деревни Рацлавице Малопольского воеводства.

Кроме того, Малопольское воеводство выставило 11 пушек и 2000 вооружённых косами крестьян (т. н. косиньеров), которые и сыграли решающую роль в сражении.

Генерал Тормасов превосходящими силами атаковал польские войска с фронта. Русские войска наступали традиционным сомкнутым мушкетным строем: плечо к плечо, в несколько рядов. Данный строй обеспечивал густоту и непрерывность ведения огня, однако не позволял маневрировать. Костюшко, участвовавший в Американской войне за Независимость 1775—1783 гг., усвоил более передовую тактику, которую и применил на поле боя: армия Костюшко вела огонь из-за естественных укрытий, используя преимущества ландшафта. Отряды косиньеров под личным руководством Костюшко, тем временем, незаметно обошли русский отряд и проникли ему в тыл. В результате успешной и молниеносной атаки косиньеры захватили все русские орудия и вынудили русские войска к бегству.

Победа под Рацлавицами была тактическим успехом, однако подняла моральный дух восстания, к нему присоединились новые области: большинство польских земель, Литва, Беларусь. Победа также стала сигналом к Варшавскому восстанию, вынудившему русские войска покинуть столицу Речи Посполитой 17 апреля. В честь одержанной победы, Костюшко присвоил некоторым особо отличившимся крестьянам-добровольцам звание хорунжих, а в честь их доблести, на параде прошёл перед войсками в национальной малопольской одежде: сукмане — домотканом крестьянском кафтане. Одним из крепостных крестьян, участвовавших в битве, был Бартош Гловацкий, ставший впоследствии национальным героем Польши.

Сцены битвы запечатлены на панораме «Рацлавицкая битва».