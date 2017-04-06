Лукашенко может нарваться на настоящие санкции 16 6.04.2017, 7:35

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1 мая станет тестом для властей.

Об этом в интервью «Белсату» заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

- Почему высокопоставленная делегация Евросоюза во главе с директором по вопросам Европы и Центральной Азии Еврокомиссии Томасом Майером-Хартингом решила во вторник встретиться именно с вами?

- Во-первых, я хотел бы начать совсем с другого: со слов благодарности журналистам «Белсата» и независимых СМИ. Благодаря их мужественной и самоотверженной позиции Беларусь узнала о том, что народ на самом деле думает о власти. И власть тоже узнала, что о ней думают простые белорусы – и это стало для нее шоком. Власть поступила не как нормальный человек, а как ребенок: разбила зеркало, которое показало ей, что о ней думает общество.

Возвращаюсь к вашему вопросу: не знаю, почему европейские политики захотели встретиться именно со мной. Думаю, определенную роль здесь сыграло похищение меня накануне Дня Воли бандитами из КГБ и незаконное удержание в течение нескольких дней.

Напомню также, что весь этот «диалог» Запада с белорусской властью начался после освобождения политзаключенных, в том числе и моего. Думаю, что европейцы хотят сейчас показать власти: если в Беларуси снова появляются политзаключенные, то основа для «диалога» исчезает.

Хочу поблагодарить европейских политиков за эту позицию. Надеюсь, что они донесут до своих властей свой мессидж: если будете заниматься подавлением мирного протеста (а протестующие за это время не ударили ни одного милиционера и не разбили ни одного стекла), то любой «диалог» будет прекращен.

- По вашему мнению, насколько вас услышали западные политики?

- Знаете, в составе делегации приехали как раз занимавшие наиболее прагматичную позицию политики, наиболее склонные к «диалогу» с официальным Минском. Но сегодня они демонстрируют поддержку и дружелюбие к белорусской оппозиции. Можно сказать, это была даже дружеская встреча.

Думаю, что они хорошо поняли ситуацию в Беларуси и просто не могут игнорировать общественное мнение в своих странах. Когда граждане ЕС видят по телевизору, как громилы в форме, купленной на взятые у них в кредит деньги, избивают и волокут по земле стариков и девушек – они не могут это игнорировать.

Думаю, что ситуация сейчас зависит от того, будут ли в Беларуси новые политзаключенные, чем закончится грубо сфабрикованное дело «Белого легиона» и чем будут завершаться следующие акции демократических сил.

Я объяснил европейским политикам, почему мы выходим 1 мая на Октябрьскую площадь в Минске. Это будет и тестом для властей: если они снова попробуют применить какие-то методы разгона, то, я думаю, они нарвутся уже на настоящие санкции. В любом случае, никаких надежд на какое-то финансирование с Запада у них не будет.

- Почему надо выходить на Площадь именно 1 мая и каким будет формат акции?

- Во-первых, День труда – это государственный праздник. А на труде все держится – на мозолях и умственных усилиях простых людей. А в Беларуси люди как раз сейчас не получают надлежащего вознаграждения за труд, теряют работу. Поэтому белорусы имеют полное право требовать своего: права на труд и права на его нормальную оплату.

Социал-демократы всегда отмечали этот праздник. Но после того, как однажды вслед за нашей колонной десятки тысяч людей ушли с официального митинга на площади Независимости и бросили под ноги портреты Лукашенко, он запретил демонстрации на 1 мая. В Минске даже при нацистской оккупации были первомайские демонстрации – а сейчас нет. И сейчас эту традицию надо восстановить.

Кроме того, 1 мая – это день международной солидарности. И мы надеемся на солидарность всего мира с белорусами. Также 1 мая – это день Европы. Беларусь – европейская страна, и у нас должны быть такие же свободы. Мы должны сохранить за собой территорию свободы в центре столицы. Если эта территория будет в Минске – она будет и в регионах, люди смогут и там выходить на площади в центре городов. Мы не дадим власти себя запугать и топтаться по нам.

А сейчас ситуация такая: или пусть разрешают нам мирную акцию протеста 1 мая, или могут попрощаться со своими так называемыми «реал-политиками» в Европе. И тем более – попрощаться со своими надеждами на кредиты. Если власть пойдет на силовой вариант, то мы хотя бы избавим своих детей от необходимости выплачивать очередные миллиарды европейских кредитов, которые все равно пойдут на милицию, автозаки, на немецкие автоматы для ОМОНа, с которыми они патрулировали Площадь перед Днем Воли. Пусть они попробуют с этими автоматами на 9 мая выйти – вот будет хороший сигнал для народа. Они реально покажут, что являются оккупантами.

- Будет ли опыт, связанный с поведением властей на День Воли, использоваться при подготовке акции 1 мая?

- Безусловно. Я очень жалею, что у меня не получилось дойти до Дня Воли. Этот фактор надо учитывать и сейчас. Поэтому будет принят самый безопасный формат подготовки акции. Я буду просить людей собираться на Октябрьской площади со стороны вокзала, и если она будет перекрыта, у нас будет возможность двигаться в альтернативном направлении.

Властям лучше дать возможность людям собраться на Октябрьской, ведь они могут пойти и по проспекту Победителей в северном направлении. Собраться сразу в центре правильнее и безопаснее еще и потому, что в таком случае на надо долго двигаться по проспекту Независимости и не столь важна роль одного лидера в начале акции. Кроме того, мы будем создавать «резерв» лидеров, чтобы акция не оставалась в случае чего без руководства.

- Организатором акции будет Белорусский Национальный Конгресс или какая-то коалиция оппозиционных организаций?

- Белорусский Национальный Конгресс – это и есть коалиция, причем коалиция действенная, созданная ради борьбы. К ней присоединяются люди, которые хотят настоящей борьбы с режимом.

К 1 мая мы подготовим и распространим тезисы БНК. Мы исходим из реалий и интересов миллионов белорусов, поэтому все очень просто: 1 мая, Октябрьская площадь в Минске! И чем больше людей к нам присоединиться, тем быстрее будет решен вопрос перемен в Беларуси.