Белорусские волейболистки (U-18) вышли в полуфинал ЧЕ с первого места 6.04.2017, 20:13

В финальной части юношеского чемпионата Европы белоруски победила команду Польши — 3:0.

Cборная Беларуси в финальной части юношеского (U-18) чемпионата Европы среди девушек, который проходит в голландском Арнеме, победила команду Польши — 3:0 (25:20, 25:16, 25:14), передает «Прессбол».

Это турнир для команд, составленных из игроков не старше 2000 года рождения. В первый день соревнований белоруски обыграли сверстниц из Греции (3:0), во втором туре оказались сильнее сербок (3:1), в третьем — взяли верх над словенками (3:1), а в четвертом — переиграли румынок (3:2).

Таблица: Беларусь — 14 очков (5 матчей), Сербия — 10 (5), Польша — 9 (5), Румыния — 6 (4), Словения — 3 (4), Греция — 0 (5).

Таким образом, белоруски пробились в полуфинал с первого места. Шесть лучших команд по итогам соревнований отправятся на юношеский чемпионат мира, который состоится с 18 по 27 августа в Аргентине. Они же наравне с седьмой сборной ЧЕ-2017 поедут и на Европейский юношеский олимпийский фестиваль, который пройдет в конце июля в венгерском Дьере.